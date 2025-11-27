開嗆大罷免操盤遭黨內圍剿！吳怡農搬出「十三寇」事件：不怕攻擊

表態爭取代表民進黨參加2026年台北市長選戰的壯闊台灣創辦人吳怡農日前對黨內開砲，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，遭到綠營圍剿。對此，吳怡農以民進黨過去的「十三寇」事件為例指出，自己不怕攻擊，並表示，「現在重點不應該只放在誰適合，而是我們想為台北市做什麼？」

吳怡農。（圖／中天新聞）

吳怡農今天在臉書發文表示，「這幾天我遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了。」初選，是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間，「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間。」

吳怡農指出，民進黨在 2006-2007年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

吳怡農提到，「桑塔亞那曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。」每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

吳怡農強調，自己從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，我都不會保持沉默；公共利益絕對大於黨派或個人。因此，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是我們想為台北市「做什麼」？

