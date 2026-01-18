開嗆蔣萬安！柯文哲不挺營養午餐免費＋生生喝鮮奶：騙選票非常有用

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安任內推「生生喝鮮奶」設籍北市2至12歲學齡兒童可於每週領1瓶鮮奶，日前更宣布營養午餐免費，基隆、台中、高雄、台南等縣市也紛紛跟進。民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）批評，這基本上就是民粹政治，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，但自己堅決反對「生生喝鮮奶」政策，因為這可能導致小孩飲食亂掉，沒有意義。

民眾黨18日下午舉辦「2026松信夥伴見面會」，柯文哲、黃國昌皆出席。針對各縣市政府推動營養午餐免費，柯文哲表示，《二十一世紀資本論》這本書真正要講的精神是「用錢賺錢比用勞力賺錢快」，所以有錢人越來越有錢，最後造成貧富差距大，這只有兩個辦法解決，首先是所得稅要累進稅，有錢人要課比較高的稅，另外則是「社會福利要偏向弱勢」。

柯文哲批評，營養午餐免費的政策基本上就是個民粹政治，如果說這是為了鼓勵生小孩，讓養小孩負擔比較低，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」，只是稅收挪一部分來處理，但如果是要做社會財富重新分配，營養午餐完全免費沒特別有意義。此外，柯文哲也說，自己堅決反對每週喝鮮奶，因為小孩子早上10時喝一杯鮮奶，到了中午就會吃不下飯，導致飲食亂掉，「但這騙選票非常有用，民粹政治，沒有實際上的意義。你也知道騙選票，好啦好啦，要騙就去騙！」

