陸配徐春鶯因涉嫌詐欺及違反反滲透法被羈押禁見，引發爭議。民進黨台北市議員簡舒培質疑台北市長蔣萬安曾聘徐春鶯為台北市新住民委員會委員，蔣萬安則回應，會追究調查，並反擊民進黨也曾聘用共產黨員擔任委員。

開嗆！ 綠轟聘徐春鶯 蔣萬安：民進黨也聘共產黨員。（圖／TVBS）

針對徐春鶯擔任北市新住民委員會委員一事，蔣萬安強調市府早在2024年就已停聘徐春鶯，並表示第一時間已告誡相關人員。簡舒培質疑蔣萬安對此事不知情，蔣萬安則反駁民進黨也曾聘用共產黨員寧家榮擔任委員，並提到民進黨籍立委趙天麟曾擔任國防委員會召委，質疑民進黨雙標。

在市議會總質詢中，民進黨議員洪健益送給蔣萬安一個救生圈，並且主張不要辦雙城論壇。蔣萬安回應表示，中央陸委會對此表示樂見其成，議員有意見可以和民進黨中央反應。

關於有國小校歌中包含「堂堂正正中國人」的歌詞，民進黨議員劉耀仁提出質疑。蔣萬安則回應不應對學校校歌進行政治審查，應尊重歷屆校友的看法。

