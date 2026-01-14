開園了！高雄內門「野森動物學校」 1 月 17 日展開試營運

【記者凃建豐／高雄報導】高雄內門觀光新地標「野森動物學校」將於 1 月 17 日正式展開試營運！由高雄市政府投資興建，委由民間專業團隊經營，打破傳統動物園觀賞模式，以「動物是老師、森林是學校」為核心理念，打造動物近距離互動與自然友善的場域。日前園區邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，其兼顧動物福祉與互動教育的設計，獲得專家與親子家庭高度肯定。野森動物學校試營運期間採全面預約制，門票預購熱烈，目前1月份假日名額已全數售罄，平日尚可預約，歡迎民眾踴躍上網購票入園。

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」主打全台首座魔法主題園區、自然探索動物互動體驗及動物小學堂，以營造自然友善的教育環境為目標。為確保動物福祉、社會公益與營運品質，試營運前特邀獸醫師公會成員提供專業建議，並安排社福中心脆弱家庭、新住民及隔代教養家庭優先體驗。園區透過導覽與體驗設計，將動物福祉理念轉化為教育內容，引導民眾建立尊重生命與正確動物照護觀念，具備正向社會教育示範意義。此外，園區動物照養人力配置充足，並與專業獸醫院合作建立醫療機制，確保動物獲得完善照護。

「野森動物學校」經營團隊說明，有別於一般的農場營運型態，園區提供沉浸式動物體驗，以動物行為需求為核心，透過空間動線、視覺遮蔽以及低干擾的互動設計，讓遊客在不打擾動物的前提下，深入理解其生活習性與行為表現。「高雄市獸醫師公會」指出，園區設計不僅能降低動物壓力，亦有助於呈現更真實、自然的動物狀態，對動物福祉具有實質助益。

「野森動物學校」飼育員照養水豚。翻攝畫面

「野森動物學校」能近距離觀察狐狸在森林感十足的環境中活動，與以往的遊園體驗截然不同。此外，園區內的餐飲空間如「森林爐語披薩」與「樹懶食光屋」，不僅有可口的美食，也讓民眾在用餐之餘能夠欣賞觀察動物、感受大自然慢節奏氛圍。

小朋友與狐獴互動。翻攝畫面

為確保動物福利並維持遊園品質，「野森動物學校」試營運期間全面採預約制。試營運期間優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園！遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站( https://yessen.com.tw/ )完成預約購票方可入園。

觀光局提醒，內門「野森動物學校」園區停車空間有限，建議民眾利用大眾運輸工具前往旗山轉運站，轉乘 8035 公車或假日接駁專車來園。更多資訊可至「野森動物學校」官網( https://yessen.com.tw/ )或臉書( https://reurl.cc/Xagvd7 )查詢。

哈里斯鷹在棲架上眺望。翻攝畫面

小朋友餵食及撫摸水豚。翻攝畫面

