開基玉皇宮春節慰問基層警

開基玉皇宮主委涂大松（前排右三）率諸執事前往五分局致贈春節慰問金三萬元，由分局長張沛銘（前排右二）代表受贈。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

春節大家開心放連假，卻是基層員警最忙碌的時刻，加上台南市最近也不太平安，開基玉皇宮五日由主委涂大松率諸執事前往台南市一至六分局進行春節慰問，每分局致贈三萬元慰問金，接著也將針對五分局轄下六個派出所和交通隊進行春安慰問。

昨天第一站來到二分局，受到二分局長施衣峯熱烈歡迎。隨行的玉皇宮執事包括常委王周全、黃文獻和委員林財源，先向二分局員警表達感謝之意，因為別人放假恰是警察最忙碌的時候，二十四小時崗位上都必需有人應付各種突發狀況，而二分局又管觀光客最多的中西區，假日狀況很多，員警疲於奔命。

開基玉皇宮春節慰問一行接著分別前往第三分局由分局長陳盈菖代表受贈；第四分局分局長廖水池親自接待。第六分局分局長劉全福有公務，由副分局長林佳輝代表受贈，該分局前兩天剛發生斑馬線隨機殺人事件，所幸兩位過路客傷勢不嚴重，嫌犯也已當場制伏並逮捕法辦，涂主委特別感謝六分局員警守護市民和家園的勇氣和用心，足堪各分局表率。

最後轉往玉皇宮所在的第五分局，受到分局長張沛銘親自接待，涂主委感謝五分局轄下六個派出所維護北區治安的努力和貢獻，尤其北區宮廟有事，派出所都能快速反應，迅速解決，像當年最頭痛的蘇姓檢舉達人，也是在五分局偵查隊和北門派出所努力下，最後將之送進監獄，達到防治效果，現已銷聲匿跡。

涂主委表示，五分局轄下北門、立人、和緯、實踐、公園、開元六個派出所和一個交通隊也都將前往慰問並致贈兩萬元慰問金。