開基玉皇宮義賣補運金捐偏鄉

民眾利用水官大帝聖誕日至開基玉皇宮購買補運金，拜拜兼行善。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

國曆十二月四日、農曆十月十五日是三官大帝中的「水官」大帝聖誕，市區祀有三官大帝的宮廟昨天都出現拜拜人潮，設有三官殿的開基玉皇宮昨天配合水官聖誕舉辦「補運金義賣、捐助偏鄉醫療」活動，獲民眾熱烈響應，整日共募得三十餘萬元，不扣除成本，全部用來提升偏鄉學校和社區的醫療設備，包括牙科診療椅和移動式Ｘ光機。

自古民眾就深信三官大帝信仰，一般認為三官大帝信仰來自天地水的「自然神」，也有一說法是堯舜禹三位聖帝的化身，其中天官賜福、地官赦罪、水官解厄，三位神明有不同職掌，每年三帝聖誕，民眾都依自己需求到廟拜拜祈福。

其中水官主司「消災解厄」，「厄」字代表災難、困難，也可形容人之困窘，如「厄運」。人生多關卡，最近運勢很背的人，都可利用水官聖誕這一天到廟拜拜，祈求趨吉避厄，順便補補財庫，更何況還能配合做善事，何樂不為，還可讓神明在功德簿上記上一筆。

開基玉皇宮昨天清晨六點便出現拜拜人潮，和健保署南區業務組合作的補運金義賣活動於上午十一點以後進入高潮，據觀察，大部分都是金融保險和房仲業者，玉皇宮補運金每份五百元，整日義賣所得三十餘萬元，大部分捐贈偏鄉學校添購牙診床，一方面用於購買行動式Ｘ光機，嘉惠行動不便、看個醫師得舟車勞頓的社區長輩。

自然之神的水官大帝，主掌消災解厄，自古有很多隱形信眾。（記者陳俊文攝）

雖然四日水官聖誕拜拜人潮不如往年，但各宮都為了接下來明年國曆一月二十一日、農曆十一月初二的天赦日加冬至摩拳擦掌，當日拜拜人潮將會大爆發，開基玉皇宮也會舉辦補運金義賣的公益活動。