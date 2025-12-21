開基玉皇宮補運金義賣 破百萬

天赦日開基玉皇宮補運金已變成一道牆。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

昨天是冬至，適逢天赦吉日又是週日，「三合一」效應之下，主祀玉皇上帝的開基玉皇宮配合舉辦補運金義賣活動，整日人潮不斷，拜拜兼行善效應顯見，義賣所得突破百萬元，悉數捐給健保署媒合偏鄉添購牙科診療床和行動Ｘ光機，嘉惠偏鄉孩童和長者。

天赦日加冬至，玉皇宮整日拜拜人潮未曾中斷。（記者陳俊文攝）

昨天農曆十一月二日既是冬至，也是蛇年最後一個天赦日，可謂「重中之重」的天赦吉日，命理師說「錯過再等八十年」，很多民眾利用放假日到開基玉皇宮拜拜補財庫。

天赦日是玉皇上帝開恩赦罪的日子，民眾利用此日消災解厄、贖罪補過，同時進補財庫。

開基玉皇宮依往例，在天赦日舉辦補運金義賣，所得不扣除成本全捐健保署南區業務組購買牙診床和行動式Ｘ光機，安置到偏鄉，再安排醫師下鄉看診。

開基玉皇宮從清晨五時就有很多長輩前來拜拜。太陽出來後，人潮更是不斷湧進，補運金午前銷售一空，前後再補送四次，最後還是清倉，整日義賣金額達百萬元以上。廟方表示，這是偏鄉民眾的利多，善男信女努力「行善」的成果。

開基玉皇宮蛇年六個天赦日補運金義賣所得已接近五百萬元，這些都捐出做為公益捐款，主要用在照顧偏鄉行動不便的長者和沒有牙醫師駐診的鄉下部落，最遠已到阿里山，獲得衛福部肯定和民眾的讚譽。