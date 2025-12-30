開基玉皇宮連五年贊助 跨年煙花秀 長達一八０秒

開基玉皇宮連續五年贊助跨年煙花，安排總數近三千五百發煙花，迎接嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。 （市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

熱鬧迎接金「馬」年到來！「二０二六台南好young」跨年演唱會，除邀請多達十五組的台、港、日、韓等含金量高的超級藝人登台勁歌熱舞，市長黃偉哲也加碼宣布金「馬」賀歲煙花秀，規劃長達一八０秒煙花秀，煙花精采程度保證是歷年之最。

黃偉哲表示，跨年倒數後規劃的煙花秀，安排總數近三千五百發煙花，其中四五０發的染色煙花搭配，當絢麗的煙花劃破夜空、直衝天際，如雨點般消失的瞬間，與所有人一起迎接嶄新、平安、充滿希望的金「馬」年。

跨年煙花由開基玉皇宮連續五年贊助，讓台南跨年活動更完美。開基玉皇宮表示，今年精心設計多種象徵吉祥的煙火圖騰，包括象徵事業發展的「駿馬奔騰開新運，宏業昌盛啟新程」；工作運勢的「馬年好運齊奔馳，前程燦爛如煙火」；財運亨通的「煙火一瞬吉祥滿分，馬年福運一路狂奔」；闔家平安的「馬年到，煙火耀！願大家好運連連、心想事成」；家庭美滿的「願馬年祥光四照，幸福與成功如同煙火般耀眼綻放」；祝福各界在新的一年，萬事都如意。

今年跨年晚會陣容堅強，新聞處提醒民眾，為活動安全，禁止攜帶大型行李箱、攝影機架、長梯等物品進入會場和以物品占位，若外縣市民眾可至服務台寄放。三十一日氣溫約在十六至二十四度，早晚溫差大，請民眾記得保暖。