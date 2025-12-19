開好開滿！立法院本會期延至1月底 明年度總預算付委仍無期

民眾黨立法院黨團提案將本屆立院第四會期延長至明年1月31日止，昨（18）日經黨團協商後，仍無共識，交由院會處理，今日立法院以59票贊成、49票反對，通過延會提案。

民眾黨團提案延會，指出行政院在明年度總預算案中，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費，而且截止11月13日為止，仍不願依法追加編列預算，由於總預算案有待立法院審查，因此延長會期。

今立法院會表決該案，最終在藍白人數優勢下，以贊成59位、反對49位，通過該案，本次立院會期確定延長至明年1月31日。



