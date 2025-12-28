開媽媽的海神「載友狂歡」 26歲男酒駕自撞釀4傷
又是酒駕肇事！台中26歲男子駕照被吊扣，卻開著他的母親要價3百多萬的海神豪車，載朋友到夜店喝酒狂歡，喝得爛醉、還硬要開車，自撞造成4人受傷回逢甲租屋處，失控撞上路邊的石墩，造成車上33歲的女乘客頭破血流，另外2男1女也受傷，但他不但不配合酒測，同行友人甚至還拍掉記者的手機，態度相當囂張，而李姓男子被依公共危險送辦，車上4人沒阻止他酒駕，每人最高可罰1萬5千元。
監視器拍下，一台海神轎車原本要直行，卻衝向人行道，直接撞上石墩，車子又往前開過去，整台車彈跳了一下，駕駛馬上打雙黃燈停下。
員警vs.肇事駕駛李姓男子vs.乘客：「（都撞牆邊了還有人受傷），誰受傷誰受傷，（你乘客就受傷了），我乘客不是...，（你乘客就受傷了你還聽不懂嗎），你不要那麼兇好不好，不要那麼兇，（我沒兇），不能好好講，你第六分局的，（我第六分局的），我知道啊，（趕快誰開車的，我們要做酒測），你看就知道了啊，你看就知道是什麼。」
員警到場處理，車上一男一女，就是不肯配合酒測。
員警vs.肇事駕駛李姓男子：「別廢話吹我就好了，（吹你是怎樣你是駕駛人嗎），就吹我就好了啊，沒有，（你跟我講你是不是駕駛人，跟我講是不是駕駛人，不然我不會接受你吹），好我就是，（是嗎），吹我就好了，（確定是喔，我有錄音錄影喔），吹我。」
警方一再逼問，男子也沒正面回應。
員警vs.肇事駕駛：「0.72，（所以就是超過0.25），對超過0.25，就是公共危險現行犯（好）。」
男子酒駕自撞，還害車上乘客受傷，員警當場依公共危險，逮捕現行犯。
記者vs.肇事駕駛李姓男子vs.乘客：「（哎哎哎哎幹什麼），（幹什麼）不要讓他拍肖像權。」
這群年輕人酒駕撞車拒檢，甚至出手拍掉記者的手機，阻止拍攝態度很囂張，撞後，跑車撞上路邊石墩，輪胎歪掉板金變形，安全氣囊也爆開，零件碎片噴滿地，要價300多萬的海神豪車是駕駛母親的。
第六分局市政派出所副所長廖述儀：「測得酒測值超過法定標準值，全案依法移送台中地檢署偵辦。」
車禍發生在28日清晨5時多，26歲的李姓男子開著媽媽的海神豪車，載著2男2女，到南屯區一家夜店喝酒狂歡，結束後要回逢甲租屋處，爛醉如泥還硬要開車，直直撞到路邊，害33歲女子頭破血流，另外2男1女也受傷送醫，不過警方還查出，李姓男子駕照被吊扣，還違規酒駕，除了自己被依公共危險送辦，車上4人也都成年，但卻沒阻止酒駕開車，通通都被罰最高1萬5。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
