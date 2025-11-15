開季僅2勝10敗 鵜鶘主帥Green成本季首位下台教頭

紐奧良鵜鶘隊宣布解僱總教練Willie Green。圖／翻攝自X@PelicansNBA

紐奧良鵜鶘隊昨（15日）宣布解僱總教練Willie Green 。鵜鶘隊本季開局戰績慘淡，僅2勝10敗 ，其中包括一波災難性的0勝6敗開局 ，導致他們跌至聯盟戰績榜底 。Green也因此成為本季全聯盟第一位被解僱的總教練。球隊宣布由助理教練James Borrego暫代總教練 。

鵜鶘隊目前處於4連敗 。據ESPN統計，鵜鶘本季的進攻和防守效率均排在聯盟倒數前五 。Green的執教專長被認為是防守 ，但本季球隊防守崩盤，防守效率跌至聯盟第28位，場均失分高達121.3分 。糟糕的開局也創下難堪紀錄：鵜鶘是NBA史上首支開季前6場比賽中，有3場輸分達30分以上的球隊。

Green的處境因核心球員傷病而雪上加霜 。球隊本對Zion Williamson的絕佳狀態寄予厚望 ，但他卻未能持續，先是因腳部骨挫傷錯過本季第3場比賽，隨後又遭遇1級腿後肌拉傷，這已是他連續第4個球季受此傷勢困擾。他本季僅出賽5場，自11月4日以來持續缺陣。此外，新引進的Jordan Poole（左股四頭肌拉傷） 和Dejounte Murray（1月底阿基里斯腱撕裂）也都因傷缺陣。

鵜鶘隊在休賽季動作頻頻，籃球營運執行副總裁Joe Dumars引進Poole和Kevon Looney，並在選秀會上選中Jeremiah Fears和Derik Queen。球隊有極大贏球壓力，因為他們已將2026年的無保護首輪籤交易給亞特蘭大老鷹隊（換來Queen），並將另一枚2026年首輪籤交易給印第安納溜馬隊、換取2025年選秀權。這意味著鵜鶘在2026年已沒有任何首輪選秀權 。

Dumars在聲明中表示：「經過審慎評估，我們做出了更換總教練的艱難決定。我對Willie Green抱持最高敬意，並衷心感謝他對鵜鶘組織和紐奧良社區的貢獻。我們祝福他與家人未來一切順利。」

Green的總教練生涯從鵜鶘起步 ，本季是他在鵜鶘的第5個球季，總戰績為150勝190敗 。他曾在2021-22球季（首輪輸給太陽） 和2023-24球季（49勝，首輪遭雷霆橫掃） 帶隊打入季後賽。接任的Borrego曾在夏洛特黃蜂隊擔任總教練 ，他在2024年曾是湖人隊和騎士隊總教練的決選人選，這個休賽季則是拒絕尼克隊和金塊隊的首席助教邀請，選擇留在紐奧良 。



