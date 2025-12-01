「開學前見一面，我會帶上玩具」 澳洲女教師騙15歲學生上床！出庭認罪了

澳洲一名女教師承認自己誘騙未成年學生，和自己發生關係。（翻攝自Facebook@Karly Rae）

澳洲一名37歲高中女教師，被指控和15歲的男學生發生多次性關係，更傳送鹹溼簡訊，「在開學前我們再見一次面，我會帶上我的玩具。」近日，她更帶著出生僅8週的新生兒出庭，並承認多項罪名。不過，目前尚未得知該名新生兒的生父身分。

根據《紐約郵報》報導，凱莉（Karly Rae）任職於新南威爾斯州（NSW）紐卡索市（Newcastle）某所高中，她被指控，在去年10月和年僅15歲的學生發生關係。

報導指出，凱莉是透過社交軟體Snapchat、Instagram，對受害男學生傳送「令人作嘔」的調情訊息，進一步誘騙未成年學生。凱莉遭到逮捕後又獲得保釋，但她卻在這期間多次打電話給受害者，企圖說服他在法庭上說謊，因此凱莉在今年6月再度被捕，但後來又因懷孕二度獲得保釋。

廣告 廣告

整起事件之所以被揭發，是因受害學生的親戚看見不雅訊息，通知學生家長，才得以讓事情曝光。起初，凱莉對所有指控均不認罪，但在11月27日，她帶著才出生8週大的嬰兒出庭，並改口認罪。

凱莉承認自己性虐青少年、持有虐童材料、引誘孩童進行非法性行為、蓄意妨礙司法公正等罪。法官也下令她不得單獨與16歲以下人員接觸，全案預計明年3月宣判量刑。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

中國爆14款「假進口奶粉」 主嫌撈近3千萬竟辯：保證無毒無害

無人商店偷竊畫面遭外流！女高中生淪網路公審 崩潰走上絕路

邱澤、許瑋甯「過年暖舉」曝光 徐譽庭好感動：深深刻在心裡