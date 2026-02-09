「開學領紅包！」雪霸一一四學年度上學期原民優秀學生獎助學金即將開放申請

為鼓勵設籍於雪霸國家公園周邊原住民學生敦品?學，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處自一一一年起開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，至一一四年已累計核發四四0名，今年度持續辦理獎助學金發放，於一一五年二月一日開始受理申請，至三月十五日截止（郵戳為憑），歡迎符合資格的學子快來申請。

雪管處表示：凡設籍雪霸國家公園轄區及周邊行政區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區）二年以上（低收入戶學生不受設籍二年的限制），國小五年級至研究所具原住民籍身份，一一四年上學期學業平均成績達一定標準，且操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請本次獎學金；另具有特殊才藝者，學業平均成績達六十分以上，且特殊才藝獲得縣(市)級以上政府機關、團體主辦，個人單項之成績名列前三名者，可申請特殊才藝獎學金。

雪管處指出：於申請期限三月十五日截止後一個月內召開審查會議，申請學子學業及操行成績需符合標準，國小五、六年級平均學業成績需八十分以上；國中、高中（職）暨大專院校達七十分以上；研究所以上達八十五分以上。至於申請特殊才藝獎助學金的學生，除學業成績需達六十分以上及操性(德育)甲等或成績達八十分以上，且個人單項特殊才藝還需獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦之成績前三名的獎項。

經過審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金新臺幣(以下同) 一仟元，國中二仟元，高中職(含五專前三年)三仟~五仟元，大專校院(含五專後二年)六仟~八仟元，研究所六仟~八仟元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為六仟~一萬元整，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配（見圖）。

歡迎符合資格的學子提出申請，屆時請填妥報名表並檢附申請表(含學期成績單、學生證(在學證明)正反面影本及申請人本人之存款帳戶影本)申請，申請表請上雪霸國家公園管理處網站下載，並以紙本方式郵寄至三六四四三苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪一00號 雪霸國家公園管理處，若有其他問題歡迎洽詢電話037-996100轉102，企劃經理科 劉小姐。