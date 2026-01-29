「開學領紅包！」雪霸114學年度上學期原民優秀學生獎助學金即將開放申請

▲「開學領紅包！」雪霸114學年度上學期原民優秀學生獎助學金2月1日起開放申請，歡迎符合資格的學子把握機會提出申請。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／苗栗 報導】為鼓勵設籍於雪霸國家公園周邊原住民學生敦品勵學、持續向學，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處（以下簡稱雪管處）自111年起辦理「轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金」，至114年已累計核發440名學生。今年度獎助學金將持續辦理，訂於115年2月1日起開放申請，至3月15日截止（以郵戳為憑），歡迎符合資格的學子把握機會提出申請。

雪管處表示，凡設籍於雪霸國家公園轄區及周邊行政區，包括苗栗縣泰安鄉、南庄鄉及獅潭鄉，新竹縣尖石鄉及五峰鄉，以及臺中市和平區，設籍滿2年以上之原住民學生（低收入戶學生不受設籍年限限制），就讀國小五年級至研究所，114學年度上學期學業平均成績達規定標準，且操行獎懲紀錄無記過以上處分者，皆可申請本次獎助學金。另具特殊才藝之學生，學業平均成績達60分以上，且個人單項特殊才藝曾於縣（市）級以上政府機關或團體主辦之競賽中，獲得前三名成績者，亦可申請特殊才藝獎學金。

雪管處進一步說明，申請期限截止後一個月內將召開審查會議，依學業及操行成績進行審核。學業成績標準為：國小五、六年級平均成績須達80分以上；國中、高中（職）及大專校院須達70分以上；研究所以上須達85分以上。特殊才藝獎助學金申請者，除學業成績達60分以上外，操行（德育）須為甲等或成績達80分以上，且特殊才藝須為縣（市）級以上前三名之個人單項獎項。

經審核通過者，獎助學金金額依學制發給，國小學生每人新臺幣1,000元，國中2,000元，高中職（含五專前三年）3,000至5,000元，大專校院（含五專後二年）及研究所為6,000至8,000元；錄取大專以上學校及特殊才藝獎助學金者，金額為6,000至10,000元，實際核發金額及人數將視年度預算彈性調整。

雪管處歡迎符合資格的學生踴躍申請，請填妥申請表並檢附相關文件，包括學期成績單、學生證或在學證明正反面影本，以及申請人本人存款帳戶影本。申請表可至雪霸國家公園管理處官方網站下載，並以紙本郵寄至「36443苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪100號 雪霸國家公園管理處」。如有相關疑問，請洽詢電話037-996100轉102，企劃經理科劉小姐。