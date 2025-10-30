開學首日就咬老師！新北男童大鬧校園畫面曝 議員：誰保護其他孩子受教權

汐止小四男童長期在校園使用暴力，嚴重影響其他孩子受教權。（圖／新北市議員張錦豪提供）

新北市汐止區近日驚傳校園暴力案，小四男童長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，甚至在開學首日就咬老師，目前已有27名師生受到肢體與言語暴力衝擊，嚴重影響其他學生受教權，新北市議員張錦豪30日在議會公布該名男童大鬧校園的畫面，市長侯友宜則下令教育局、警察局等單位與校方共組專案小組，絕不能侵害其他孩子的受教權益。

據悉，該名學生原本在汐止區A校就讀，但因暴力攻擊同校師生的案件頻傳，校長、主任、老師及同學曾遭語言及暴力攻擊，A校家長會委員們請張錦豪介入協調，與孩子家長溝通協調後，決定讓他換個環境，轉到B校就讀，冀望能改善。

但男童到B校的狀況依舊，甚至首日就出現咬傷、毆打老師的情形，短短一個多月下來已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊，甚至有女學生壓力過大、邊吐邊哭，心理承受極大壓力。

但依照目前制度，對該學生只能用愛的輔導、甚至轉介到教會輔導也是亂砸毀物品並對牧師出言不遜恐嚇，教師在面對學生暴力時幾乎無有效救濟管道，導致師生雙方都陷入安全與心理壓力的惡性循環。

根據張錦豪在議會公布的影片，男童先是朝老師怒吼，接著拿起桌椅朝男老師身上猛甩，另一段畫面則可見到男孩將桌上物品甩到地上，地面上則滿是散落的玩具和教具，面對周圍師長的勸阻，男童還怒吼「關我屁事啊」，畫面令人驚心。

張錦豪表示，學生有狀況學校已盡全力輔導，但依照法規國小尚不能請警察少年隊進校園處理紛爭，反而是該學生鬧事後還主動報警，「請問誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？誰要來保護老師們的安危？」

「現在沒有人要當老師。」張錦豪強調，教師荒已經是國安議題，老師不僅要承受校園暴力風險，還要面對繁重的行政業務與家長濫訴壓力，導致教師報到率逐年下降，尤其是專任輔導老師的報到率僅剩48%，凸顯教育現場人力嚴重不足的現況，若又遇到這樣的狀況，又會讓多少本有意願擔任老師的人，打退堂鼓。

張錦豪呼籲市府正視前線教師的處境，應儘速檢討教師保障機制與校園輔導資源配置，讓教師能夠專注於教育本職、學生能在安全環境中學習，他也將家長連署的陳情書送交侯友宜，家長訴求「要求該問題學生儘速離開該校」，讓學生安心學習遠離恐懼，盼市長重視這個嚴重的問題。

侯友宜看到畫面後也十分驚訝，下令教育局、警察局等單位與校方共組專案小組，並表示若家長無法管教該學童，竟取得家長同意，交由專案處理，絕不能侵害到其他孩子的受教權益。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

