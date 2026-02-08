開完白內障兩眼顏色不同？眼科醫：大腦需要時間重新校準

白內障手術後部分患者發現顏色看起來不一樣，高雄五福諾貝爾眼科粘靖旻院長指出，這是真實的視覺變化現象，主要與人工水晶體的濾光特性及大腦色彩適應有關。

混濁的白內障水晶體就像蒙了一層黃褐色濾鏡，長期下來大腦已習慣這種偏黃偏暖的視覺世界。（示意圖／Pexels）

粘靖旻說明，混濁的白內障水晶體就像蒙了一層黃褐色濾鏡，長期下來大腦已習慣這種偏黃偏暖的視覺世界。當置換成透明人工水晶體後，阻擋藍光的能力變弱，眼睛會突然接收到更多藍光和紫光，就像從昏黃的燈光下走到日光燈下一樣，因此顏色會呈現偏藍偏冷調的視覺感受。

粘靖旻表示，視覺系統的色彩感知需要大腦不斷調整，這種機制稱為「色彩恆常性」。當患者習慣白內障多年的黃色濾鏡後，大腦已將偏黃的白色定義為正常白色，術後突然恢復清晰視力時，大腦需要時間重新校準色彩適應。

視覺系統的色彩感知需要大腦不斷調整，這種機制稱為「色彩恆常性」。（圖／Photo AC）

粘靖旻指出，人工水晶體類型會影響術後色彩感知。市面上主要有透明水晶體和黃色濾光水晶體兩大類，透明水晶體能還原最真實的色彩、視野最明亮，但藍光透過率高可能增加眩光；黃色濾光水晶體則模擬年輕人水晶體的淡黃色，能阻擋部分藍光、減少眩光，但顏色會略偏暖調。

粘靖旻提醒，若只做單眼白內障手術，另一眼還有白內障時，會出現一眼偏黃、一眼偏藍的色差現象，讓大腦更難適應。粘靖旻建議患者在術後1至3個月內完成另一眼手術，讓雙眼視覺同步。若術後顏色變化造成困擾，或適應期超過3個月仍未改善，患者可回診諮詢進行專業評估。

