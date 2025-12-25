開寵物旅館「被客訴挑狗、超時收費」！女星還原真實內幕：請找別家

記者蔡維歆／台北報導

藝人潘慧如近年來副業經營有成，寵物旅館與美容事業逐漸打開知名度，也讓她成為演藝圈中的知名愛護毛小孩藝人之一。但她25日發長文坦言，這兩天接連遇到幾件讓人感到疲累的客訴事件，包括因確認預約時間遭對方激烈表達不滿，以及寵物胸背帶遺失引發的費用爭議，讓她開始反覆思考「服務，是否常常被誤解成必須承接所有情緒」。

潘慧如出席寵物食品代言活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

潘慧如表示當時接到新客人預約住宿，店方因名額有限，主動致電確認安排時間，卻遭對方語氣激烈地質問：「為什麼你們要一直問？為什麼你們問，我就一定要馬上回？」另外則遇到涉及物品遺失與費用計算的爭議，潘慧如透露當時有一隻狗狗準備在早上返家，保母一時找不到毛孩胸背，店方於是先讓來接狗的親戚將其帶回， 結果卻讓該飼主不滿，「我們都有準時來，為什麼時間到了你們沒有準備好？胸背不見了，我們還要被收超時費？」





針對第一起案例，潘慧如表示考量長期互動與員工心理壓力，後來決定婉拒服務，卻被對方指責是「店家在挑狗」。她文中澄清：「這不是挑狗，而是選擇彼此能否在尊重的前提下合作。」後者案例她則認為超時費是服務本來就存在的制度，不會因為物品遺失而自動消失，這兩件案例是不同層次的責任，不能因為一時的不滿就全面否定原本清楚約定的制度。潘慧儒最後更強調寫下這些並非要公審客人，而是希望在服務關係中能多一點對等與尊重。

