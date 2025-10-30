開封米袋瞬間崩潰！黑色小飛蟲狂竄 稻農曝1保存神招：換這容器超有效

生活中心／王文承報導

稻農建議，買回家的米最好裝進寶特瓶中，再放入冰箱冷藏保存，就能杜絕小飛蟲。（圖／翻攝自Pixabay圖庫）

許多人家中都會儲放白米，也難免遇過米裡長出米蟲的情況。日本近年爆發缺米危機，政府啟用儲備米供民眾購買，但有日本人發現，買到的米中竟長出大量小黑蟲，不僅外觀噁心，甚至還能飛。對此，有稻農建議，買回家的米最好裝進寶特瓶中，再放入冰箱冷藏保存。

開封米袋小蟲狂竄 稻農曝超有效保存神招



網紅「魚漿夫婦」在臉書粉專發文指出，其實米粒上或多或少都可能附著蟲卵，就像綠花椰菜裡藏蟲的情況一樣，只是當環境溫度足夠時，蟲卵才會孵化。他分享一名日本網友的經驗，該網友於8月下旬購買一包政府備蓄米，未開封保存至今，近日打開時卻發現裡面有大量黑色小飛蟲，推測可能是米在包裝時就混入了蟲卵。

一名稻農則分享保存建議，推薦將米裝入寶特瓶再放進冰箱保存。由於米粒容易吸附異味，他建議使用礦泉水或氣泡水的瓶子較佳，並提醒：「買回家的米還是盡早吃完才是最好的保存方式。」魚漿夫婦也補充，他們自己是用玻璃瓶裝米，同樣效果良好，而且可重複利用，環保又方便。

貼文曝光後，引起網友熱議，許多人分享防止米蟲的妙方：「要冷凍才能殺蟲殺卵+1，之前買了一包義大利米沒冰，結果孵出粉紅色軟蟲」、「建議米買回來先放冰箱幾天，把蟲卵凍死」、「米裡本來就可能有蟲卵，只是有沒有孵化而已，我也是用寶特瓶裝，冰在冰箱後就不再長蟲」、「以前用冷凍櫃冰一天就能殺蟲，現在家用冰箱會多冰幾天比較保險」、「米買回來都先冷凍兩天，蟲卵就死光光了」。

