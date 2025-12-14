開小貨車趕賣麵遇劫！ 差22歲情侶 遭逆撞奪命

白色休旅車高速逆向衝撞小貨車，小貨車內麵條灑滿地。（圖／東森新聞）





雲林斗南發生3車相撞死亡車禍，監視器拍下事故過程，白色休旅車高速逆向衝撞小貨車，又波及另一台紅車，白車瞬間騰空彈飛，車頭冒出火光，貨車更慘，車頭直接斷裂，車內男女下半身重創，送醫後宣告不治，這兩人是相差22歲的伴侶，早起趕著去賣麵做生意，離擺攤的路口只有2公里，卻被撞奪命。

相差22歲忘年之戀，載滿一堆麵，要去市場做生意，遭遇死劫，家屬接獲噩耗，第一時間就趕緊南下，據了解，黃男與李女交往多年，都是桃園人，南下到雲林擺攤互相扶持依靠，每天早出晚歸，就是要改善生活。

廣告 廣告

附近民眾就說，事故路口彎道弧度不大，目測不到20度，但車速太快加上視線錯覺，就容易失控偏移。這回死亡車禍，造成2個家庭破碎，家屬只希望真相可以盡快水落石出。

救護車緊急抵達現場，白車車頭嚴重變形，滿地零件碎片，小貨車撞到面目全非，駕駛與乘客雙雙受困在變形車體，當場就沒了生命跡象，送醫後仍不幸喪命，家屬接獲噩耗也緊急南下。

死者李姓女子爸爸：「他們2個沒結婚，2個人就是在做生意，平常都是跑車賣乾貨。」

白髮人送黑髮人，傷心的老父親從桃園趕到雲林，他說女兒已經很久沒回家了，只知道她跟黃姓男子已經交往很多年，兩人沒結婚也沒生小孩，在生活上互相陪伴。

死者黃姓男子弟弟vs.記者：「（他『死者黃男』有結婚啊），是這個跟他同車的嗎？（不是不是，孩子都在國外）。」

死者黃姓男子也是桃園人，弟弟一早8點多接到惡耗，但他不認識哥哥的女友，只說哥哥離婚了，小孩大了都在國外，兄弟平時互動並不多，一段相差22歲的忘年之戀，又同是桃園人離家南下，在斗南鬧區路口一早7點擺攤賣麵條、南北貨，忙到深夜11點才收攤，偶爾也會到虎尾等其他鄉鎮擺攤，2人感情相當好為人和善好相處，老顧客聽聞死訊也到殯儀館悼念。

老顧客：「剛來到這（斗南）的時候，可能經濟能力不太好，都睡在車上，最近才有租到房子。」

兩人每天早出晚歸，拚生意才剛租到房，要開始過新生活，卻在擺攤做生意路上，遭遇對撞死劫，附近居民就說，這路口其實經常發生車禍，因為從空拍角度看，事發路口是一個小彎道，弧度目測只有不到20度，但只要車開得太快，就容易有視覺誤差，以為是長直線一條路，等到了才發現有個彎，就會因為離心力，失控偏移車道衝撞。

附近居民：「有一件也撞到這邊啊，說是在撿手機，好像是半年前，那邊也撞了一件，那件撞了電線桿，可是是酒駕啦，這邊就是一個斜彎，速度快就是（會）外拋。」

情侶外出工作意外雙亡，兩個家庭因此破碎，家屬悲痛無法接受，只希望盡快查明真相。

更多東森新聞報導

悚！雲林白車逆撞貨車「騰空飛起火」 貨車斷頭2死

清晨市場趕送貨賣麵遇劫！貨車男女遭逆撞奪命

西濱有馬狂奔！駕駛閃避不及撞上 血濺現場

