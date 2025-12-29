「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....

共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。 圖:翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。

解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網

中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、外線拒絕、海空阻隔、近遠制敵」的 4 大新特點。演習區域包括台北港外海及高雄、左營海空域，象徵對台重要港口與海上運輸線形成封控；東部演習區則直指台灣東部的外部支援通道，傳遞警告訊號。中媒更使用大量政治性語言，將演習比喻為「飛箭織天網、外敵不能進、頑獨無處逃」，並以動畫及海報展示無人裝備全域覆蓋、機動靈活、精準打擊的作戰優勢。

解放軍指出，演習代號「正義使命」寓意「維護國家主權與領土完整，反對台獨及外部干涉」，並稱演習完全符合中國《反分裂國家法》及《國家安全法》。官方海報及示意圖中，箭矢從中國方向飛出，直指台灣周邊海空域，凸顯中方強調的快速打擊與全方位防控能力。

針對此次演習，國防部已成立應變中心，依規派遣兵力執行監控與備戰操演，並強調「捍衛民主自由不是挑釁」(示意圖)。圖為漢光41號演習。 圖：軍聞社提供

對於中國的軍事威脅，我國防部表示，中共持續在台灣週邊及印太地區進行軍事威脅與認知作戰，嚴重破壞區域和平。針對此次演習，國防部已成立應變中心，依規派遣兵力執行監控與備戰操演，並強調「捍衛民主自由不是挑釁」。國防部指出，中共環台演習正是凸顯其侵略本質，也是我方加速建構高度強韌、全面威懾防衛戰力的必要原因。

國防部重申，唯有「以實力謀和平」才能確保區域穩定，全體國軍官兵將保持高度警覺，嚴陣以待，守護中華民國主權與人民安全。

