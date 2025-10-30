開局背靠背開轟＋菜鳥Yesavage好投宰制道奇 藍鳥終結32年冠軍荒只差一勝

Vladimir Guerrero Jr.今年季後賽表現出色。圖／翻攝自X@BlueJays

在今（30日）世界大賽第5戰中，藍鳥隊火力全開，靠著開賽Davis Schneider與Vladimir Guerrero Jr.締造史上首次「開局背靠背」全壘打，加上超級新人Trey Yesavage繳出12次三振、零保送的宰制級表現，以6比1痛擊衛冕軍洛杉磯道奇隊。藍鳥隊在七戰四勝制系列賽中取得3比2領先，只差一勝即可奪下睽違32年的總冠軍。

藍鳥隊在開局便展現強烈求勝企圖。Schneider與Guerrero Jr.在1局上接連開轟，成為世界大賽史上首對以「前兩棒」身分擊出背靠背全壘打的組合，也為道奇隊的主場夢魘揭開序幕。

廣告 廣告

本場最耀眼的明星無疑是Yesavage。這位創紀錄的新人投手此役大量使用拿手的橫掃球與指叉球組合，控球精準、節奏穩定。隨著他一次次繳出驚人表現，外界對他仰賴「奇特出手點」或「打者不熟悉」的質疑早已不攻自破。當他能自如操控這兩種球路時，幾乎沒有打者能從他手中討到便宜。

比賽的關鍵時刻出現在5局下半，Yesavage三振Alex Call，拿下個人第10K，成為自1963年傳奇投手Sandy Koufax以來，首位在世界大賽先發中、僅5局就飆出雙位數三振的投手。更具戲劇性的是，Koufax當時正坐在看台上觀戰，親眼見證自己的紀錄被追平。

根據ESPN Research統計，Yesavage最終繳出12次三振、零保送的成績，締造多項歷史紀錄；他是世界大賽史上首位單場12K的菜鳥投手，也是史上第一位在世界大賽中完成「12次三振無保送」壯舉的投手，同時成為自2000年紐約洋基隊Orlando Hernández以來，首位在世界大賽飆出12K的投手。

這場敗仗對道奇隊而言可謂沉重一擊。除了錯失在主場贏球的機會，他們如今陷入背水一戰的境地，也面臨延續「無球隊成功衛冕」魔咒的危機。接下來，道奇隊必須橫跨北美大陸，前往寒冷多雨的多倫多，面對勢不可擋、士氣高昂的藍鳥主場。

對藍鳥隊來說，冠軍榮耀近在眼前。G6他們將派出王牌Kevin Gausman先發，而打線狀況持續火熱。不過道奇預計也將派出第二戰完投勝的王牌山本由伸，藍鳥若無法一鼓作氣結束系列賽，道奇可能在G7派出Tyler Glasnow搭配大谷翔平中繼登板，讓局勢再度生變。藍鳥隊必須在G6全力以赴，把握結束32年等待的絕佳機會。



回到原文

更多鏡報報導

道奇G5吞敗！西語老師「撲空」掉分成關鍵 守備判斷遭球迷砲轟

藍鳥強襲洛城先聽牌！大谷翔平再度掛蛋 道奇牛棚再崩盤陷淘汰邊緣

藍鳥新秀狂飆12K！破世界大賽高懸76年紀錄 道奇全員被三振