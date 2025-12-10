開展石虎保育 林業署新竹分署號召跨域保育夥伴相聚

石虎棲地保育跨區域聯繫平臺會議，中央與地方政府、研究單位、民間團體及企業夥伴齊聚。





農業部林業及自然保育署新竹分署9日於火炎山生態教育館舉辦「114年度石虎棲地保育跨區域聯繫平臺會議」，邀集新竹、臺中、南投、嘉義四分署，以及苗栗縣、臺中市、彰化縣政府及生物多樣性研究所等多方夥伴共同參與。在這個溫暖的年末時刻相聚，一同回望這一年為石虎所做的努力，也為未來的石虎家園擘劃更堅實的步伐。

臺灣中西部淺山，是城市與山林之間過渡地帶，也是石虎最珍貴的棲息空間。為了讓牠們能安全穿梭於這片土地，林業保育署新竹、臺中、南投分署自111年起建立跨區域聯繫平臺，持續推動棲地串聯、族群監測、路殺改善、友善通道建置、救傷能量提升及友善農作等行動。在今年的會議中，各單位以珍貴資料、在地案例及實務經驗，共同檢視保育推動成果，並分享挑戰與突破。透過不分領域的合作與交流，讓跨區域策略更具整合性，也更貼近土地的脈動。

新竹分署夏榮生分署長在會中表示，石虎的出現，是土地健康的指標，每次看見石虎在紅外線相機前出現的那一刻，彷彿在提醒我們，這片土地仍需要大家一起守護。保育不是一條孤單的路，而是所有願意付出的人並肩同行的旅程。

今年特別表揚四個在石虎保育行動中展現卓越貢獻的合作夥伴，包括交通部公路局中區養護工程分局、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊、中華電信股份有限公司苗栗營運處與信邦電子股份有限公司。他們以改善道路風險、落實查緝、發揮企業責任推動友善石虎農作、教育推廣與社區行動等，這些行動讓保育不再是單一部門的責任，而成為社會共同的力量。

會議中最觸動人心的分享，來自警政署保七總隊第五大隊梁家賢大隊長。他以實際案例談到積極查緝移工違法獵捕野生動物的經驗，警察同仁縝密的蒐證調查，並在暗夜危急時刻挺身而出，只為讓這片山林的珍貴生命能被看見、被保護。他說：「每一次出勤都是與時間賽跑，守護生命，沒有等待的理由。」這份執著讓所有與會者深受感動。生物多樣性研究所林育秀副研究員指出，歷年追蹤44隻石虎，其中有7隻因非法狩獵死傷，顯示石虎目前面臨威脅除了遊蕩犬攻擊外，非法獵殺情形也有逐年增加趨勢，呼籲各界重視。

石虎保育行動在中央和地方政府合作下，透過平臺會議交流，持續推動臺灣中西部的石虎族群監測、棲地串聯保育也因生物多樣性研究所、石虎保育協會、野聲生態公司等在地研究及民間夥伴的加入而更為完整。他們陪伴著地方農友、進入棲地監測、進行環境教育、協助社區與政府溝通。



