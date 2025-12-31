開展 「奪控要港」 共軍公布海南號兩棲艦演練畫面

大陸29日起執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，引發各界關注。而在昨（30）日，共軍也公布軍演期間，「海南號」兩棲攻擊艦演練「奪控要港」的畫面。

東部戰區昨天下午在微博發文表示，12月30日共軍東部戰區在台灣以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

共軍「中國軍號」昨天晚間公布「海南號」兩棲攻擊艦，演練「奪控要港」的畫面，並且在貼文中寫道，30日，「正義使命-2025」演習進入第二天，東部戰區組織海空兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。

另外，我國防部昨天下午召開記者會，情報次長謝日升說明，29日共計偵獲130架次共機，其中90架次逾越中線，進入北、中、西南以及東部空域；共艦方面偵獲14艘，其中11艘進入24海浬；海警船14艘，其中8艘進入24海浬，另外在西太平洋地區，有一支4艘軍艦組成的兩棲攻擊艦編隊。

謝日升指出，截至30日下午3點，共計偵獲71架次共機，其中35架次逾越中線，進入北、中、西南空域；共艦方面偵獲13艘，其中11艘進入24海浬；公務船15艘（海警船11艘、公務船4艘），其中8艘進入24海浬。另外，在30日早上9點至下午1點，共軍在福建平潭實施多管火箭射擊，向基隆北方與台南高雄以西的演習區域共計發射27枚火箭彈。

