開山刀狂砍37刀！36歲男弒親如剁豬肉 冷血態度震驚檢警

新北市蘆洲區17日晚間發生駭人聽聞的人倫慘案。36歲廖聰賢疑因不滿父母每月僅給5千元零用錢，竟持開山刀狂砍雙親致死，手段兇殘程度令人髮指。

根據檢警調查，廖聰賢長期無業，僅靠父母資助生活。案發當晚9時許，監視器拍下廖父返家畫面，半小時後廖聰賢便離開住處。警方還原案發經過，廖聰賢先持開山刀威脅母親索討金錢，母親態度曖昧未給，父親返家後雙方爆發激烈口角，廖聰賢情緒失控，持銳利開山刀朝年邁雙親瘋狂揮砍。

鑑識人員勘驗現場時發現，廖父、廖母身上共有37處刀傷，高度集中在頭部，傷口深可見骨，現場血跡斑斑。鑑識人員形容行兇手法兇殘至極，宛如剁豬肉般亂刀砍殺，完全是要置親生父母於死地。檢視人員發現廖母血跡較乾、廖父血跡較濕，研判廖母可能先遇害。

犯案後，廖聰賢展開長達45小時逃亡。期間他不使用手機、不刷證件，僅靠現金在新莊一帶躲藏，試圖製造斷點。19日晚間，警方在新莊將其逮捕，落網時身上僅剩587元現金。

最令辦案人員感到不寒而慄的，是廖聰賢落網後的態度。據了解，廖聰賢僅在被圍捕時露出緊張神情，在偵訊過程中表現異常冷靜。面對弒親指控，他語氣平淡描述行兇細節，彷彿在訴說別人的故事，眼中看不出一絲驚恐或後悔。他向警方供稱，從小父母就會打他，當天向母親要錢未果，父親回家後雙方發生口角，才會憤而殺人。

新北地檢署檢察官複訊後，認為廖聰賢涉犯刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪。新北地院審理後，考量其手段兇殘、對社會治安危害重大，且有逃亡事實及滅證之虞，裁定予以羈押並禁止接見通信。全案將待22日解剖報告出爐後進一步釐清。

