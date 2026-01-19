開山刀狠砍父母37刀！36歲逆子落網認「長期家庭不睦」：已經忍很久了

記者莊淇鈞、羅欣怡／新北報導

36歲逆子廖聰賢逃亡2日狼狽落網。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市蘆洲發生逆倫血案！36歲的廖聰賢18日以預先購買的開山刀，在家中砍殺父母37刀後騎車逃逸，躲藏一日後，今傍晚在新莊運動公園附近遭逮。對於犯案動機，廖男不願多說，只透露「長期家庭不睦」，由於夜間不訊問，詳細動機還要進一步釐清。

據了解，廖聰賢前天犯案後就騎車逃亡，但為了躲避警方追查，還將車子丟在三重，改搭計程車往新莊方向前進，最後在新莊運動公園下車改以步行的方式，選擇運動公園一處正在施工的景觀台過夜，起床後繼續在新莊運動公園附近繞圈子。

廖聰賢被捕時僅說「長期家庭不睦」。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新莊所副所長在新莊運動公園附近巡邏時，眼尖發現廖聰賢身影，立即呼叫警網協助支援，最終將廖男逮捕到案。在廖男身上搜出美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物品，背包內一堆衣服、鑰匙，身上現金1000多元，都是500跟100元的鈔票和零錢。

廖聰賢落網時，面對警方詢問為什麼殺父母，僅回答「從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，長期家庭不睦，已經忍很久了。」廖聰賢坦承新買開山刀行兇，後續將深入釐清犯案過程、動機及手法，並依殺害直系血親尊親屬罪，移請新北地檢署偵辦。

