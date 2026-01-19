「開山刀逆子」37刀殺死雙親 楊皓如嘆：父母別留錢給孩

社會中心／綜合報導



新北市蘆洲發生雙屍命案，平時在三重區賣蔥油餅的廖姓老翁與其妻，被親友發現陳屍租屋處內，2人合計被砍37刀致死。警方認定其獨子犯嫌重大。稍早警方已經將凶嫌、現年36歲的廖姓男子逮捕歸案，廖嫌一度辯稱因「管教壓力大」才痛下殺手。對此，藝人楊皓如在臉書表態，直指父母千萬不要「沒苦硬吃」，特地留錢給小孩。





楊皓如稱父母「別辛苦自己」留錢給小孩。（圖／翻攝楊皓如臉書）









老夫婦遭砍37刀身亡 犯嫌殺意明確

回顧事發過程，廖男與其妻平時在三重地區賣蔥油餅長達30年，在地方小有名氣。但因親友聯繫不上，遂前往租屋處查看，赫然發現兩人陳屍屋內，身上有多處刀傷，共37刀。廖姓老翁的傷勢集中在後腦、雙手與手肘部位；許姓老婦則多集中於雙手、後腦與背部，死者刀傷深可見骨，顯示兇手殺意相當明確。

廖嫌稍早在新莊被逮捕。（圖／民視新聞資料照）





楊皓如：父母不該為孩子「沒苦硬吃」

針對該起駭人憾事，楊皓如在臉書指出：「為人父母者，請不要再溺愛、容許下一代的軟爛！也不需要沒苦硬吃，只為了留財產給孩子！我們該做的，是把自己這輩子好好過完。保持健康、持續學習、心靈富足。該花就花、該用就用、該享受就享受！心理學家阿德勒的課題分離說：只有自己能為自己的人生負責。」她進一步舉例，從中山殺人案的張文父母下跪道歉，到蔥油餅夫妻忙碌一生卻慘遭殺害，上一輩為了這些禍害付出代價、還受到指責，實在不值得，也讓人非常痛心！









廖嫌狠砍父母37刀。（圖／翻攝畫面）







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

