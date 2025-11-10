開工咖啡優惠來了！ 星巴克、7-11「買1送1」 特大杯拿鐵美式半價





鳳凰颱風逼近，上班族需要來一杯咖啡振奮精神！LINE禮物同樣推出7-11電子票券，大杯冰特選美式、大杯冰精品馥芮白等「買1送1」；7-11雙11咖啡優惠開搶，特大杯美式買11送11，1杯只要30元，特大杯拿鐵買11送5，1杯只要48元，喝到明年1月底，「週一咖啡日」2杯99元同步登場，大杯濃萃美式買2送2，1杯只要25元；全家「週一開工咖啡」祭出大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；萊爾富雙11特大杯美式拿鐵買1送1，大杯美式、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，通通「買11送11」；OK超商楊枝甘露冰沙（原價85元）加漂浮冰淇淋系列（原價65元）合購價111元。星巴克明（11）日也祭出「買1送1」限時優惠，還有全聯、美廉社、小北百貨省錢咖啡優惠一次看！

星巴克

門市uniopen聯名卡｜11/10（一）

買1送1：門市營業時間內，使用「uniopen聯名卡」買大杯以上同品項買1送1，限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付），或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付。

門市｜11/11（二）11:00～20:00

買1送1：星巴克「歡慶雙11好友分享日」，活動期間購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

換算下來，每杯最便宜品項一次看，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元！

活動優惠指定品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▼星巴克11/11「歡慶雙11好友分享日」，祭出「買1送1」優惠。（圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

LINE禮物（7-11電子票券）

大杯冰特選美式2杯66元，5.1折（原價65元、特價33元）

大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）

特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）

特大杯香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）

▼LINE禮物同樣推出7-11電子票券，大杯冰特選美式、大杯冰精品馥芮白等「買1送1」。（圖／翻攝《LINE禮物》）

7-ELEVEN

APP｜11/10（一）、11/17（一）、11/24（一）

大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）

黃金榛果太妃風味拿鐵2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）

香草焦糖風味瑪奇朵2杯99元，6.6折，（原價75元、特價50元）

▼7-11「週一咖啡日」大杯燕麥拿鐵、黃金榛果太妃風味拿鐵、香草焦糖風味瑪奇朵，通通2杯99元。（圖／翻攝《7-ELEVEN》粉專）

APP｜11/3（一）～11/12（三）

特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）

特大杯拿鐵買11送5，6.9折（原價70元、特價48元）

琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買11送11，5折（原價45元、特價23元）

特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）

西西里風檸檬氣泡咖啡系列13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）

黑糖珍珠撞奶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）

▼7-11購物節祭出特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5等眾多優惠。（圖／7-11提供）

門市｜11/8（六）～11/10（一）

大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃拿鐵買2送1，5折（原價60元、特價40元）

▼7-11購物節，祭出大杯濃萃美式買2送2、大杯濃萃拿鐵買2送1優惠。（圖／翻攝《7-ELEVEN》粉專）

門市指定支付工具｜11/5（三）～11/10（一）

大杯美式4杯75折，75折（原價45元、特價34元）

大杯拿鐵4杯75折，75折（原價55元、特價41元）

大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

特大杯珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）

特大杯小葉奶茶／奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）

▼7-11會員憑指定支付工具結帳，可享一系列咖啡茶優惠。（圖／7-11提供）

門市｜10/15（三）～11/11（二）

楊枝甘露冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）

鳳梨冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）

黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）

▼7-11現萃茶推出楊枝甘露冰沙、鳳梨冰沙、黑糖粉粿剉冰，通通2杯99元優惠。（圖／翻攝《7-ELEVEN》粉專）

全家

APP｜11/10（一）10:00開賣

大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）

大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）

大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）

▼全家「週一開工咖啡」大杯單品美式、大杯單品拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，通通「第2杯10元」。（圖／全家提供）

APP｜11/8（六）～11/11（二）

中杯美式50杯1111元，6.3折（原價35元、特價22元）

中杯拿鐵40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）

大杯美式40杯1111元，6.2折（原價45元、特價28元）

大杯拿鐵33杯1111元，6.1折（原價55元、特價34元）

Let’s Tea 40元系列46杯1111元，6折（原價40元、特價24元）

Let’s Tea 50元系列33杯1111元，6.7折（原價50元、特價34元）

Let’s Tea 60元系列28杯1111元，6.6折（原價60元、特價40元）

▼全家雙11祭出百項商品5折起優惠。（圖／全家提供）

門市｜即日起～11/25（二）

大杯特濃美式2杯99元，9折（原價55元、特價50元）

大杯特濃拿鐵2杯99元，8.5折（原價65元、特價50元）

Let’s Tea 燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價39元）

▼全家立冬補暖，祭出暖飲甜品優惠。（圖／全家提供）

APP｜11/8（六）～11/10（一）

Let’s Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）

Let’s Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

Let’s Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價44元）

古早味紅茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）

黃金蕎麥茶買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）

▼全家Let’s Tea 40元、55元、65元系列，以及古早味紅茶、黃金蕎麥茶，通通「買2送1」。（圖／翻攝《全家》粉專）

門市｜10/29（三）～11/11（二）

焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▼全家焙茶拿鐵第2杯10元。（圖／翻攝《全家》粉專）

萊爾富

門市｜10/29（三）～11/25（二）

大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）

醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）

大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）

大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）

大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）

▼萊爾富祭出一系列咖啡、飲料優惠，通通「買1送1」。（圖／萊爾富提供）

APP｜11/10（一）～11/12（三）

大杯美式，買11送11（原價45元、特價23元）

大杯拿鐵，買11送7（原價55元、特價34元）

大杯特濃美式，買11送11（原價55元、特價28元）

大杯特濃拿鐵，買11送11（原價65元、特價32元）

（雙11限定優惠「整買零取」，兌換期限至2026/02/12）

▼萊爾富雙11推出大杯美式、大杯拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，通通「買11送11」優惠。（圖／萊爾富提供）

門市｜11/10（一）～11/11（二）

大杯美式/拿鐵，任選第2杯10元（冰熱任選，原價45/55元）

巧克力飲品系列(冰恐龍巧克力歐蕾/熱巧克力歐蕾)，買1送1（原價65元、特價33元）

大杯熱巧克力珍珠歐蕾，買1送1（原價79元、特價40元）

▼萊爾富雙11優惠，大杯美式、大杯拿鐵第2杯10元。巧克力飲品系列，大杯熱巧克力珍珠歐蕾，通通「買1送1」。（圖／萊爾富提供）

OKmart

門市｜10/16（四）～11/12（三）

楊枝甘露冰沙（原價85元）加漂浮冰淇淋系列（原價65元）合購價111元，7.4折（原價150元、特價111元）

（優惠品項：漂浮冰淇淋紅茶、漂浮冰淇淋莊園美式）

▼OK超商推出「好冰友」，楊枝甘露冰沙（原價85元）加漂浮冰淇淋系列（原價65元）合購價111元。（圖／翻攝《OK mart》官網）

全聯福利中心

分批取｜9/26（五）~12/4（四）

精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）

小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）

分批取網址：https://reurl.cc/OR0QV3

▼全聯分批取，精品美式15杯379元、小農拿鐵11杯389元。（圖／翻攝《全聯》APP）

美廉社

APP｜11/11（二） 11:11開搶

中杯美式11元，3.1折（原價35元）限量1111杯

▼美聯社中杯美式11元，11日上午11點11分開搶。（圖／翻攝《美廉社》APP）

APP｜10/15（六）～11/11（二）

大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）

大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）

大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）

大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）

中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

小北百貨

門市｜11/11（二）

大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▼小北百貨雙11大杯美式、大杯拿鐵，通通「買1送1」。（圖／小北百貨提供）



