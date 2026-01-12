開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元
週一開工來杯熱咖啡！7-11表示，「快樂咖啡日！週一主打星」推出特大杯濃萃美式買2送2，半價優惠只限今（12）日，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；全家推出週一限定，大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；星巴克則推出今明兩日「買一送一」，路易莎也推出中杯美式第2杯28元，想喝咖啡的千萬別錯過！
7-ELEVEN
APP（限1月12日）
特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
▼7-ELEVEN咖啡優惠。（圖／7-11提供）
APP（1月6日至1月13日）
大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾6杯288元，7.4折（原價65元、特價48元）
特大杯濃萃美式／特大杯濃萃拿鐵7杯288元，5.5折（原價75元、特價41元）
西西里風檸檬系列5杯288元，7.2折（原價80元、特價58元）
咖啡珍珠歐蕾6杯288元，6.4折（原價75元、特價48元）
風味飲系列指定冰飲5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
大杯燕麥拿鐵5杯288元，7.7折（原價75元、特價58元）
LINE禮物（7-11電子票券）
大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）
全家便利商店
APP（1月12日10:00開賣）
大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
門市（1月7日至2月3日）
Let’s Café經典咖啡大杯全品項第2杯79折
Let’s Café單品咖啡全品項第2杯5折
▼全家Let’s Café咖啡優惠。（圖／全家提供）
星巴克
星巴克慶祝DRIVE THRU突破50店，周一、周二連續兩天（12日、13日）上午11時至晚間8時，指定品項大杯以上同品項買一送一。
星巴克買一送一限定商品：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、黑櫻桃風味瑪奇朵（含特選）、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。
萊爾富
門市（即日起至1月20日）
大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
美廉社
APP（1月7日至2月3日）
大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
全聯福利中心
分批取（1月9日至1月22日）
精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
（封面圖／7-11提供）
