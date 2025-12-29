開工咖啡優惠！ 7-11、星巴克「買一送一」 全家拿鐵第2杯10元





愛喝咖啡別錯過！各大超商祭出優惠，陪伴大眾度過2025年的最後一個禮拜，7-11「LINE禮物」推出週一限量買一送一電子票券，大杯特選拿鐵一杯只要40元，全家推出週一限定大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；此外星巴克也推出今（29）日限定「買一送一」，凡購買同品項大杯第2杯由星巴克招待。

7-ELEVEN

LINE禮物（7-11電子票券）

大杯熱特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）

大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

門市（12月24日至2026年1月6日）

大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）

大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）

APP（12月29日限定）

大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）

中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）

▼7-ELEVEN咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

APP（12月23日至12月31日）

大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）

APP（2026年1月1日至1月3日）

大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）

大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）

中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）

大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）

全家便利商店

APP（12月29日10:00開賣）

大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）

大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）

大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）

星巴克

星巴克歲末年終祭出好友分享日，12月29日週一限定買一送一，當天上午11時至晚間8時購買大杯以上，同品項第2杯免費。優惠品項不包含太妃核果氮氣冷萃咖啡、太妃核果冷萃咖啡、冰淇淋飲品、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

萊爾富

門市（12月24日至2026年1月20日）

大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）

門市（12月28日、2026年1月3日10:00至14:00）

大杯美式29元，6.4折（原價45元）

大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）

門市（12月24日至2026年1月20日）

中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）

大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）

中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）

大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）

冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）

漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）

漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）

日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）

特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）

恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）

海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）

漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）

美廉社

APP（12月10日至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日）

大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）

APP（12月10日至2026年1月6日）

大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）

大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）

大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）

（封面圖／7-11提供）

