開工咖啡優惠！ 7-11、萊爾富買1送1 全家「第2杯10元」





今（15）日氣溫驟降，在這樣的天氣可以來杯咖啡暖暖身。超商7-11推出今日限定燕麥拿鐵2杯99元、電子票券咖啡買1送1；全家則推出週一限定，大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；還有星巴克uniopen卡友獨享買1送1，想喝咖啡的別錯過！

7-ELEVEN

APP（12月15日限定）

大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）

中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）

APP（12月13日至12月20日）

大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾買12送6，6.7折（原價65元、特價43元）

特大杯拿鐵／美式買12送6，6.7折（原價70元、特價47元）

特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買12送6，6.7折（原價90元、特價60元）

中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買12送6，6.7折（原價100元、特價67元）

LINE禮物（7-11電子票券）

大杯熱特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）

大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）

熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）

全家便利商店

APP（12月15日10:00開賣）

大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）

大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）

大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）

大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）

美廉社

APP（12月10日至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日）

大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）

APP（12月10日至2026年1月6日）

大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）

大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）

大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）

星巴克

星巴克買一送一uniopen卡友獨享，週一（12月15日）持uniopen聯名卡消費大杯以上買一送一。週三至週五（12月17日至19日）於外送平台foodomo購買，特大杯那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤買1送1。

此外，慶祝星送禮2周年，12月8日至12月14日期間會員使用星送禮，贈送指定品項雙杯組，其中一杯星巴克招待，2杯限一次領取。

星送禮買一送一指定組合：大杯那堤雙杯組、大杯美式咖啡雙杯組、大杯焦糖瑪奇朵雙杯組。

萊爾富

門市（11月26日至12月23日）

大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）

醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

APP（11月26日至12月23日）

大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）

全聯福利中心

分批取（12月5日至2026年1月8日）

精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）

小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）

（封面圖／7-ELEVEN提供）

