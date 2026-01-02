開工喝咖啡！星巴克買一送一 路易莎、超商優惠一次看

開工日提升元氣，業者推出限定優惠。示意圖，取自Pexels



2026年開工，先來一杯咖啡提升上班元氣。星巴克今（1/2）上午11時起至晚上8時，祭出買一送一限時優惠，路易莎則有第二杯咖啡5折，四大超商7-11、全家、萊爾富及Okmart也都提供限定優惠，為上班族應援。

新年開工，星巴克推出好友分享日，從11時一連9個小時，購買大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。

路易莎推出尋豆師手沖全面升級BEYOND SPECIALTY，衣索比亞、夏娃藝妓、日曬優惠價$120/杯（定價$170/杯）風味-清柔酒香、花香，明亮草莓調果酸、莓果、萊姆、柑橘，尾韻如草莓花茶。

另外，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折、咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」，陶瓷塗層系列85折（不適用黑卡集點）、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折（不適用黑卡集點）、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折（不適用黑卡集點）、6款濾掛咖啡盒裝系列任選2盒(含)以上5折（不適用黑卡集點）。

路易莎指出，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。

超商部分，統一7-11推出OPENPOINT行動隨時取，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、大杯精品馥芮白，買7送7。即日起至1月17日，CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵一杯只要30元（原價65元），中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵一杯只要35元（原價65元）。

全家超商即日起至1月4日，厚濃靜岡抹茶拿鐵大杯「第2杯10元」，Fami奶昔買1送1。特大杯經典美式、經典拿鐵買2送2，特濃美式/拿鐵第二杯10元，金門高粱酒香檸凍美式第二杯10元，厚濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。

萊爾富超商即日起至1月20日，拿鐵系列摩卡咖啡同品項第2杯要5元，玉米濃湯／燒仙草特價45元（原價55元）。巧克力飲品單杯特價35元，任2杯66元。鴛鴦珍珠奶茶、鳳梨百香雙Q冰茶、檸檬焙烏龍冰茶特價39元。辻利抹茶歐蕾中杯買1送1。

Okmart即日起至1月7日，經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，任選2杯99元。

