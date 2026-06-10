開工廠以感冒藥煉毒逾34公斤 2毒男一審刑度曝

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男子吳旭凱與郭仲文合作以感冒藥煉製安非他命毒品，台南地院依製毒罪分判吳七年與郭六年徒刑。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕男子吳旭凱、郭仲文兩人涉在高雄市湖內區與台南市安定區兩地承租土地、廠房當作製毒工廠，以感冒藥煉製安非他命二級毒品，檢警於2025年10月下旬搜索破獲，共起出34公斤600多克的安毒，台南地院分別依製毒罪判吳男7年徒刑、郭男6年徒刑。

判決指出，吳旭凱先承租高雄市湖內區、台南市安定區兩處土地、廠房當作毒品製造工廠，再從不詳管道取得製毒原料的感冒藥丸及製毒工具，負責製毒主要工作；郭仲文則負責剝感冒藥丸倒出藥粉及搬運器具等雜務，2人從2023年10月上旬起，在上述兩處工廠內以此分工方式，將感冒藥錠製造成二級毒品甲基安非他命成品及半成品。

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2025年10月28日下午與同年月29日中午，檢警持台南地院核發的搜索票分別到湖內工廠與安定工廠兩地搜索，在兩工廠查獲安非他命毒品共34公斤600多公克及一些四級毒品。

台南地院合議庭考量，吳、郭兩名被告坦承犯行，依毒品危害防制條例減輕刑期；但兩被告明知毒品危害人體甚深，還用感冒藥加工煉製安非他命毒品，整體製程繁複，與單純改變毒品的物理型態或混和、分裝毒品等製造態樣有所差異，製毒規模與數量都不小、時間也非短，兩人所為的非難程度較高，吳嫌居於製毒主導角色；郭嫌居輔助角色，因此各判7年與6年徒刑，還可上訴。

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