開幕僅4個月！桃園最大夜市1原因提前熄燈 網挺「快收掉」：害週末交通大亂

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

為慶祝桃園中壢仁海宮建廟200週年，占地2萬坪的仁海宮夜市今年8月開幕，一度被稱之為北台灣最大夜市，僅短短4個月便宣布將提早結束營業，只剩本週末2天可光顧，熄燈原因傳出與部分攤商未遵守符合政府稽查與審核有關。

為慶祝桃園中壢仁海宮建廟200週年，占地2萬坪的仁海宮夜市今年8月開幕，一度被稱之為北台灣最大夜市。（示意圖／Unsplash）

桃園市中壢區的仁海宮夜市今年8月開幕，結合仁海宮建廟200週年主題，因占地約2萬坪曾被稱之為「北台灣最大」夜市，近日傳出將提前結束營業。對此，臉書粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」提到，夜市原先預計營運至12月底，但因部分攤商未通過政府稽查及審核，營運方決定提前結束，呼籲民眾把握6日、7日最後兩天營業日。

仁海宮夜市業者透露，夜市需提早停業主因為部分攤商的器具未完全包覆，且未遵守營運規範，導致無法通過政府稽查。

消息傳出後，許多網友們紛紛在底下回應，「號稱中壢最大夜市，還沒去過就要收了？」、「我還沒去欸，還以為到月底」、「早該收了！因未能通過政府稽查與審核～其實就是違法吧」、「已經看到遊樂設施都在拆了」。

還有一些人直呼，「終於可以好好逛中原家樂福了」、「這邊週末真的變很塞，交通大亂」、「趕快收掉，交通真的很混亂」、「進去逛10分鐘就想離開了」、「被檢舉太吵太臭了（聽攤販說的）」、「感謝，終於…」。

