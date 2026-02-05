開幕前夕突喊卡！JISOO×HELLO KITTY快閃店主辦方道歉 粉絲炸鍋

娛樂中心／陳慈鈴報導

BLACKPINK成員JISOO（金智秀）推出和 HELLO KITTY 的聯名企劃。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）與Hello Kitty合作，宣布來台舉辦「JISOO×HELLO KITTY」聯名快閃店，原訂2月6日上午11時於松山文創園區1號倉庫開幕。豈料，主辦單位竟於開幕前夕發出聲明，宣布延期開幕。消息一出，粉絲立刻在社群炸鍋了。

「JISOO×HELLO KITTY」的主辦單位於5日凌晨發出聲明，說明快閃店開幕時間延期， 對於造成台北場粉絲的困擾，深表歉意。最新調整之開幕資訊將於近日公布，感謝體諒。針對已經完成預約的民眾，主辦單位強調，活動重新開幕時，依舊保有優先入場資格，相關入場須知將於社群另行說明。感謝理解與支持。

JISOO與HELLO KITTY夢幻聯動，快閃店於開幕前夕緊急喊卡。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

至於延期原因為何？主辦單位並未於聲明中說明，但先前JISOO所屬經紀公司BLISSOO發出聲明，強調目前僅有韓國首爾島山（Dosan）由KREAM主辦的快閃活動屬於官方授權，其餘地區的相關快閃店、展覽或商品販售行為，皆未經公司事前協商或正式授權，也與藝人本人無任何關聯。當時，台灣主辦單位「網銀國際」立即澄清，說明2025年12月22日即已正式取得代理商AIRTEC IPX就本次活動及相關商品的合法授權，所有合作流程皆依照授權範圍執行，現場販售商品也為韓國直送進口，並稱稍後將由韓國方面協助進一步釐清相關資訊。

消息曝光後，立即引起粉絲不滿，紛紛在社群表示，「這在開玩笑嗎？」「真的超困擾。票都搶到了，假都請好了，我們這些社畜的假有多珍貴，你們懂嗎？」「還是先交代清楚，到底有沒有拿到官方授權吧，不然延期103次都沒有用，JISOO跟KITTY粉絲的質疑也不會消失。」

JISOO與HELLO KITTY合作，原訂2月6日推出快閃店活動，主辦單位突然宣布延期。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

【主辦單位完整聲明】

為確保台灣活動可以盡善盡美，我司慎重決定：原定 2月6日 之開幕的 將稍作延後。 對於造成台北場粉絲的困擾，我司深表歉意。最新調整之開幕資訊將於近日公布，感謝體諒。

