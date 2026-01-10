開幕即翻車！陸夢幻雪鄉「棉花充當雪」 遊客灌負評官方令停業

大陸河南鄭州一處自稱「夢幻雪鄉」的新興景點，開業僅3天就在抖音購票平台累積超過800條負評，遭遊客集體投訴「用棉花造雪虛假宣傳」、「人潮管控失當」、「物價高」及「衛生環境髒亂」等問題。當地部門表示，已對園區進行排查並約談負責人，停業整頓。

用棉花打造的雪景。（圖／翻攝《極目新聞》）

根據《極目新聞》、《大河報》等陸媒，位於鄭州惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「狗熊嶺夢幻雪鄉」，以大陸動畫《熊出沒》中的「狗熊嶺」為噱頭，號稱還原東北雪鄉風貌。

然而，實際走訪的遊客發現，所謂的「積雪」實為白色絲綿仿製，不少已被撕扯破壞，現場的雪屋雪景也相當粗糙。陸媒記者查詢購票平台發現，截至目前用戶評價共2136條，其中負評超過800條。

該園區日前發布道歉信，承認在「排隊管控、服務效率、配套升級、資訊公示」等方面存在問題。針對最受爭議的「棉花造雪」，負責人坦承園區確實使用棉花作為拍照布置，同時另設有人工造雪區域。他特別提到，開園前的官方直播中，主播面對遊客詢問時，已明確回覆雪景是「棉花做的」。

用棉花打造的雪人。（圖／翻攝《極目新聞》）

該負責人並解釋，開園前造景完好，但開園後景觀遭遊客人為破壞，「棉花被遊客大量拽走破壞，團隊已連夜進行修補」。

園區工作人員還表示，由於目前天氣原因造不出雪，加上遊客損壞的設施需要時間修補，恢復營業時間尚未確定。該工作人員強調，「網上的輿論讓大家以為沒有真雪，就入口處有一個裝飾用於拍照打卡，主要遊玩區域全是人造雪，也是真雪」。

園區已推出補償方案，稱凡在2026年1月1日至3日期間入園的遊客，可憑購票憑證在2026年農曆春節假期免費入園一次。

園區負責人受訪時表示，正針對相關問題進行整改，「調整完之後，大家可以到現場驗收」。

