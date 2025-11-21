開幕才一周！20多名辣妹荷官現場發牌 北市警破地下百家樂賭場

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

北市中山分局警方20日深夜前往新生北路某地下室，破獲才偷開一個禮拜的大型百家樂賭場，現場逮捕31名工作人員、31名賭客，其中20多人都是身穿短裙的辣妹女荷官，但她們異口同聲，全部否認是員工，辯稱是來「找朋友」、「來看熱鬧」，警方另查扣141萬餘元現金賭資，全案依賭博罪送辦。

北市警方破獲開幕一個禮拜的地下賭場。（圖／警方提供）

中山分局偵查隊隊長鄭文學指出，警方日前獲報，新生北路某大樓地下室，一周前有業者潛入經營地下百家樂，賭場周遭還安裝「人臉辯識」監視器，用以過濾進出的員工和賭客，經循線追查，20日深夜11時確認賭場有開，隨即持搜索票前往攻堅。

警方逮捕20多名年輕女荷官。（圖／警方提供）

警方在地下室內發現6張百家樂賭桌，現在共有31名員工、31名賭客，其中輪班發牌的女荷官就有20餘人，現場起獲現金賭資141萬900元、籌碼5億6392萬餘元，賭客身上現金104萬4000元，周遭監視鏡頭51顆、對講機22臺，另有班表1張、點鈔機2部等證物。

中山警方攻堅新生北市路的地下賭場。（圖／警方提供）

20多名短裙辣妹年紀都在24歲至30歲間，但第一時間都否認是荷官，辯稱是來找朋友、看熱鬧，但警方根據賭客指認，逐一確定眾女都在裡面工作，偵訊後依賭博罪，將賴姓負責人在內的31人移送法辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

警方查扣205萬現金賭資、5億多面額籌碼等證物。（圖／警方提供）

