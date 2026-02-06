開幕3月遭少年狂轟20多槍 知情人士揭台中茶行內幕：外省幫派據點

社會中心／綜合報導

17歲李姓少年持改造長槍掃射太平茶行之後，帶槍搭白牌計程車到警四分局投案，對犯案細節不吐實。(圖／翻攝畫面)

台中市17歲李姓少年，昨(5)日上午10點多持改造的長槍，到太平區的「太平茶行」瘋狂掃射20多槍，門窗玻璃彈痕累累。案發後上午11點多，他帶槍到警四分局投案，今(6)日凌晨送往少年觀護所收容。據了解，該茶行原先是一棟大樓建案的接待中心，之後由年約40歲的男子承租。知情人士爆料指出，該茶行表面上賣茶，私下是吸收幫派小弟的據點，也是幫派私人招待所，疑似涉及詐騙。警方表示已掌握相關情資，正進一步調查釐清。

廣告 廣告

太平茶行去年11月開幕，知情人士爆料承租人在豐原也經營一間茶行。(圖／翻攝畫面)

警方調查，李姓少年犯案所用的改造長槍，是短槍改裝變長槍，開槍時因彈匣卡彈，他當場冷靜換了第二個彈匣繼續開槍掃射，開完槍後搭白牌計程車到案發地9公里外的警四分局投案。

知情人士爆料，太平茶行表面賣茶，實際卻是幫派堂口，吸收小弟的據點。(圖／翻攝自Google Map)

警方獲報趕到現場不久，一名白衣男子也帶著10多人抵達，一度想進屋查看玻璃受損狀況，想叫人來更換，但遭警方驅離到封鎖線外。事後有代理人到警局完成筆錄，提告毀損。

據了解，這棟兩層樓建築雖掛上茶行招牌，去年11月開幕，但根本沒在賣茶，附近民眾表示，茶行白天沒有營業，只有晚上才有人車進出。有知情人士爆料，這棟建築表面上是茶行，私下是吸收幫派小弟的據點，也是幫派私人招待所，同樣的茶行在豐原也有一間。背後大老闆是竹聯幫弘仁會林姓大哥，在柬埔寨經營電信詐騙、博弈等事業。

李姓少年到案後辯稱，開槍原因是日前跟茶行員工酒後有糾紛，心生不滿才持槍掃射洩憤，被問到槍枝來源則推說是已故友人所有，有關跟誰起糾紛以及細節，全不吐實，疑似想自己扛下所有責任。

台中地院認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2 款規定裁定「收容」 ，2月6日凌晨護送至台中少年觀護所收容。

更多三立新聞網報導

鋼彈怪客抓到了！挑台中水湳大樓玻璃車輛下手 辯「好玩」試槍遭逮捕

17歲少年連轟茶行20多槍「冷靜換彈匣」 剛理髮淡定投案不願吐實疑頂罪

持改造長槍狠轟茶行20多槍！17歲少年帶槍投案不吐實 送觀護所收容

吃壽喜燒狂瀉發燒40度！台中名店道歉：疑蛋慕斯保溫不當 自主下架停業

