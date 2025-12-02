開幕4個月熄燈！北台灣最大夜市提前歇業 背後原因曝

桃園中壢仁海宮夜市宣布提前歇業。（示意圖／翻攝自photoAC）





桃園中壢仁海宮夜市自今年8月初開幕以來，為慶祝仁海宮建廟200週年，特別在泰豐輪胎廠舊址打造，占地約2萬坪，匯集超過400個攤位，提供美食、遊樂設施與特色商品，一度被譽為北台灣最大夜市。營運至今4個月，夜市近日宣布提前結束營業，最後營業時間僅剩本週末2天。

桃園中壢的「仁海宮夜市」結合建廟200週年慶典，占地約2萬坪，一度被譽為「北台灣最大」新夜市。除了各式美食與飲品，夜市還設有9項遊樂設施，宛如迷你遊樂園，自今年8月2日開幕以來，吸引大批遊客前往參觀體驗。

廣告 廣告

臉書粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」指出，由於夜市部分攤商未遵守規定，未通過政府稽查與審核，中壢仁海宮夜市將提前落幕。原本預計營運至12月底，營運方決定提前結束，並呼籲民眾把握最後倒數5天的機會前往。

對此，仁海宮夜市業者表示，夜市提早停業的原因在於部分攤商器具未完全包覆，且未遵守營運規範，導致無法通過政府稽查。夜市最後營業日僅剩12月6日、12月7日兩天，提醒民眾把握最後機會前往。

消息傳出後，許多網友紛紛表示，「已經看到遊樂設施都在拆了」、「早該收了！因未能通過政府稽查與審核～其實就是違法吧」、「號稱中壢最大夜市，還沒去過就要收了？」、「我還沒去欸，還以為到月底」。

不過也有網友指出，夜市活動期間造成交通混亂，對於提早歇業反而鬆了一口氣，「這邊週末真的變很塞 交通大亂」、「感謝，終於…」、「進去逛10分鐘就想離開了」、「趕快收掉，交通真的很混亂」、「被檢舉太吵太臭了（聽攤販說的）」、「終於可以好好逛中原家樂福了」。

更多東森新聞報導

寧夏夜市爆衝突！「幹嘛拍我車牌」 男與馬籍遊客爆打

「北台灣最大夜市」營業7年倒閉 在地人揭沒落原因

一車撞兩車釀一傷 肇事駕駛「遺落車牌」逃逸

