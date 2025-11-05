開平餐飲主廚盃啟動技職系列活動深化餐飲教育與永續實踐

開平餐飲主廚期許能與國中教師攜手使餐飲教育向下紮根，辦理食農教師研習活動，期盼能讓更多國中師生看見餐飲教育的深度與永續價值。（開平餐飲學校提供）

記者陳建興／台北報導

作為全臺唯一世界廚師協會（Worldchefs）國際認證的高中職，開平餐飲學校長期以「專業技職 × 永續教育」為核心，推動學生以料理連結土地與文化。針對國中生的年度盛事「第27屆主廚盃」即將登場，今年延續「食當季食在地」的主題精神，設置「臺灣好米」創意料理與「臺灣之美」蛋糕裝飾全新競賽類別。不僅與富里鄉農會合作，採用「花蓮26號米」為主食材，鼓勵學生以創意展現米食的多樣性，也期許學生能將臺灣風貌融入創作。為擴大技職教育的影響力與學生職能探索的深度，今年特別規劃六場國中入校示範課程與一場教師研習，串聯餐飲教育與在地農業，形塑更完整的永續學習鏈。

廣告 廣告

開平餐飲學長姐在示範說明過程中的職人態度，讓國中生更具備進入技職學習的想像。（開平餐飲學校提供）

為提升國中生的技術知能，開平餐飲規劃六場入校示範課程，依據競賽類別設計叉燒蝦仁鳳梨炒飯、雞肉奶油蘑菇燉飯及蛋糕裝飾三項主題，邀請現就讀的學生擔任講師，親自示範料理與技巧。課程中，學長姐展現專注細膩的職人風範，從工法技術到工具運用皆細心講解，讓國中學生直觀體驗專業技術的差異。許多學生回饋表示，看到學長姐在講解過程中神情投入、態度自信，讓自己更具備進入技職學習的想像，也發現專業餐飲的細節與深度遠超乎以往。

除學生體驗外，開平餐飲也關注國中教師在永續議題上的知識延伸，特別於「阿三哥農莊」舉辦教師研習，從米食文化切入，帶領老師以傳統方式製作「蘿蔔糕」，體驗從產地到餐桌的連結。且活動也安排用農廢再利用創作餐具，實踐永續理念，邀請教師共同討論如何在課堂中落實農業與餐飲教育的在地精神。

開平餐飲學校表示，主廚盃是以技藝競賽的方式打造技職教育的延伸舞台。透過入校示範與教師研習的雙軸推進，讓「食當季食在地」的理念從課堂延伸至生活實踐，培養學生尊重土地、珍惜食材的態度，期盼能讓更多國中師生看見餐飲教育的深度與永續價值，為臺灣技職教育注入新能量，打造教育與產業共好的永續典範。

第27屆「開平餐飲主廚盃」廚藝競賽於114 年 12 月 13 日(六)舉行，針對全國對餐飲有興趣之國中生，報名截止日為114年 11 月 30 日(日)。若對詳細內容有興趣，詳情請見官網：https://sites.google.com/kpvs.tp.edu.tw/kpvsjcc