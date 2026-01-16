開平餐飲國際部辦理「國際日」展全球素養

【記者卓羽榛臺北報導】開平餐飲學校作為全臺唯一餐飲雙語教育領航者，積極培育具全球素養的未來人才，國際部（IBP）116年班舉辦年度「國際日」成果展，以「移民」為核心主題，帶領觀者從與美國紐約「The American Dream School（ADS）」的跨國對話出發，認識全球化背景下的人口流動、文化衝擊、社會融合等議題，並一路延伸至對台灣本土移工議題的深刻關懷，展現出具備包容性與全球洞察力的學習深度。



本學期的交流對象—紐約ADS學校，其學子多數來自西班牙語系國家或是中南美洲移民家庭。對開平餐飲學生而言，除了要面對跨時區的挑戰外，接觸來自非英語母語國家、帶著多元口音的學生，更是與過往截然不同的感官體驗。學生在回顧交流過程時便提及這次運用了信件、影音許多不同的媒介互動，而在雙方有限的語言基礎上，還需要更多耐心與嘗試。



而這種對「他者」生命故事的感悟，促使學生進一步溯源中南美洲的文化發展。在國際日中，學生以原創戲劇的方式，讓觀者扮演冒險家一覽拉美地區的風土地貌，並踏足學生與學生交流的八個筆友故鄉，在節慶、物產及飲食特色中探討歷史進程。此外，作為未來的餐飲專業人才，學生在認識拉美文化特色後，更發揮實作所長，製作了具有墨西哥代表意義的洛神花茶以及多明尼加共和國街頭小吃，帶著餐飲人以自己的專長為語彙，透過味蕾傳遞文化故事的使命，讓參與的家長、師生能更深入瞭解這次國際部學生的學習成果。



開平餐飲學校表示，這場國際日活動見證了國際部學生在受科技影響甚鉅的時代，以極強的「主動學習力」與「文化同理心」，展現出無法取代的人文洞察與跨領域整合能力，當學生能看見文化背後的生命力，才能在國際舞台上自信地彰顯自身價值，這場國際日是開平餐飲持續推動「國際理解教育」與「餐飲文化外交」的具體縮影，未來也將持續培育兼具在地底蘊與全球移動力的明日主廚。

