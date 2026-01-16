開平餐飲學生操盤馬年全手工年菜大秀技藝
【記者卓羽榛臺北報導】作為餐飲教育第一品牌，開平餐飲學校長年透過與業界高度接軌的專案式教學，培養出無數具備實戰能力的頂尖人才。隨農曆新年將至，由學生團隊主導的馬年年菜也正式推出，這項專案不僅要求學生磨練廚藝技術，還得包辦菜色研發、市場行銷到成本精算。本次同樣強調全手工、無添加，發表單道售價最低 120 元起，共 11 道兼具經典與現代風味的菜色，並提供消費者「自由配」的彈性選擇，讓大眾能以平易近人的預算，品嚐到新世代餐飲學子的創意成果。
本次馬年年菜專案以「經典不照抄、創新有根基」為核心，研發過程採「隨機抽食材」的形式激發學生創造力。其中，抽到烏魚子的李耀伶同學不落俗套，跳脫傳統冷盤思維，改以工法繁複的「烏金錦花酥」，將鹹香風味鎖入精緻酥餅中，成功吸引年輕族群目光。而在現代的飲食取向上，學生團隊也下足功夫，像是「黑蒜佛跳牆」即是利用黑蒜自然的甘醇讓湯品不過份厚重，風味圓潤又富層次；而「芋泥紫米糕」則符應健康趨勢，採減糖配方比例，讓長輩與孩童在年節享用美點時更無負擔。所有菜色均經過校內師長與家長進行口味、技術與商業化潛力的多重評選，水準直逼業界。
為了能充分展現技藝的學習成果，開平餐飲學生堅持所有菜色皆不含人工添加物，每道菜的背後都經歷無數次試錯。例如「藥膳排骨鍋」不使用現成藥膳包，而是由學生親自秤量中藥材比例，調配出清爽不苦澀的湯頭；「金華花膠雞湯」則不添加鮮味劑，純靠細火慢熬出自然的濃醇甜味。學生執行長林瑞旻感性分享：「這個專案提供每位同學一個完整展現學習成果的舞台。」他提到，擔任執行長最大的挑戰是必須在尊重每位同學創意的同時，兼顧品質與商品化的可行性。過程中他與師傅、同學反覆對話，將技術訓練提升至產業實踐的高度，林瑞旻強調：「我學到最多的是責任感與整合能力，讓作品真正走向市場。」
開平餐飲學校透過一年一度的年菜專案，深刻體現了將課堂化為實戰的跨域教學厚度。是烹飪技術的傳承，也是關於系統思維、溝通對話與解決問題能力的全面洗禮，在親師生共學的環境中，學生從單純的料理製作者，進化為具備宏觀視角的產業執行者，這種強調「自主學習」與「實務整合」的教育模式，正是開平餐飲能持續引領餐飲教育潮流，並為產業輸出具備領導力、國際觀與職人靈魂人才的核心關鍵。
