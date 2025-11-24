開平餐飲小將中國國際烹飪藝術比賽奪10銀、4銅

【記者卓羽榛臺北報導】世界廚師聯合會（World Association of Chefs Societies，簡稱WACS）認證最高等級的「FHC中國國際烹飪藝術比賽」近日於上海圓滿落幕，開平餐飲中西餐選手以務實訓練為基礎，用臺灣日常飲食文化為創作底蘊，在上百位來自全球的高手中脫穎而出，勇奪10銀、4銅亮眼佳績。



邁入第 26 屆的「FHC中國國際烹飪藝術比賽」是上海環球食品展的重要亮點之一，更是集結多國權威名廚組成評審團的高規格賽事，為年輕選手提供難得的國際級廚藝交流舞台。今年開平餐飲以紮實工法教學培訓 7 名選手挑戰賽事，每位選手皆在有限的時間內準備兩個競賽項目，展現高度企圖心，最終達成「全員獲獎」的優異成果。



西餐組方面，由邵新翰、孫墨林、蘇鼎誠、蘇昱政四位選手參賽。開平餐飲西餐教學主廚彭勝東表示，本次訓練特別著重傳統西餐烹調法的深度鑽研，並強化技術細節與風味設計。選手們在課後投入大量時間反覆練習，最終以 6 銀、2 銅寫下佳績。他也期許學生藉由國際舞台汲取各國料理特色，回校後將寶貴經驗傳承給學弟妹。



中餐組的創作則以呈現「臺灣飲食特色」為核心，選手們運用九層塔、麻油等記憶風味，挑戰雞爪、豬腳、豬肚等平時較少處理的食材，需同時掌握食材特性與創意理念，難度不小。像是翁浩濬選手便遇到取得豬腳樣態與原計畫不同的狀況，他展現出色的臨場應變能力，調整刀法切塊並用三杯口味燒製，加上另一項目精彩表現，共把2面銀牌收入囊中。柯柏廷與郭展安兩位選手亦分別以中式福袋意象呈現西式松露炒蛋，以及細膩的食材處理與調味技巧，奪下 2 銀 2 銅的好成績。中餐教學主廚陳顥仁表示，選手們在競賽中累積寶貴經驗、保持穩定心態，並逐漸形塑自己的廚藝風格，這些都是無可取代的成長。



