開平餐飲職前課程提升學生「聯合面試」競爭力

【記者卓羽榛臺北報導】技職教育重視實務教學與產業接軌，開平餐飲學校銘記「餐飲教育第一品牌」使命，長期致力於結合理論與實作、縮短學用落差。以「三明治教學模式」的精神，讓學生在學期間即能進入業界實習，累積實戰經驗。為確保學生能找到最適合的實習單位，開平餐飲並非採傳統的成績分發制度，而是以「聯合面試」的方式，邀請合作單位進校與學生雙向面談，由學生親自爭取理想職場。這項制度不僅考驗學生的臨場表現與表達能力，也象徵開平餐飲對學生專業養成的信任與重視。



在聯合面試前，學校特別規劃「職前準備系列課程」，從業界講座、業界參訪到模擬面試，循序引導學生了解產業生態、建立職場應對力。其中最受矚目的環節，莫過於邀請近20位在各領域表現傑出的開平餐飲學長姐回校擔任模擬面試官。這些校友包括餐飲品牌負責人、高階主管及資深專業人員，他們不僅帶來第一線產業趨勢與招募觀點，更以過來人的身份給予學弟妹實用建議，展現對母校教育理念的高度認同，也象徵產業與校園間的緊密連結。



其中，現任呷哺呷哺港商餐飲集團營運經理的校友張博翔表示：「面對人力市場現況，現在餐飲業採用精兵制。因此除了基本的專業技術外，我們更重視學生是否具備積極的學習態度與責任感迎接未來職場挑戰。」他也提到，能回到母校協助後輩，是一種傳承與回饋，「希望透過模擬面試，讓學弟妹更早看見職場真實的樣貌。」這份來自學長姐的參與及指導，不僅強化學生自我認識，也深化他們對職場的使命感與投入度。



在學長姐的引導下，學生們對未來方向有了更明確的想像，也為接下來的「聯合面試」做好準備。每年參與聯合面試的合作單位橫跨Fine Dining餐廳、五星級飯店、餐飲集團與連鎖品牌等多元業態，為學生提供廣闊的選擇面向。透過職前準備課程，學生不僅能提升面試力，也能在業界講座與現場參訪中了解不同單位的文化與需求，進一步確認自己的職涯方向。這樣的培育機制，讓學生在面對真實面試時更具自信，也使單位能看見學生展現出與職場無縫銜接的成熟度。



在聯合面試當日，合作單位《斑泊》負責人的李澄也分享觀察：「這次來面試的學生表現都很不錯，能感受到他們對職場有一定的認知與準備。」開平餐飲學校透過實戰導向的課程設計，不採傳統成績分發制，而是讓學生在真實的面試環境中展現自我、選擇方向，充分體現技職教育「做中學、學中做」的精神。紮實的職前訓練不僅培養學生專業能力，更引導他們在探索中找到屬於自己的職涯定位，為未來進入職場奠定堅實基礎，開平餐飲將持續強化產學連結，讓每一位學生都能以自信與專業，邁向夢想職場。

