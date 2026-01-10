開年對日連出2重手 陸官媒：釜底抽薪打擊日本軍工體系

中日紛爭升溫！新年伊始，大陸商務部連續對日出手，先是禁止所有兩用物項出口，接著對從日本進口二氯二氫矽發起反傾銷立案調查。大陸官媒分析，此次管制是「釜底抽薪」打擊日本整個軍工產業體系。

陸商務部對日禁兩用物項出口、祭二氯二氫矽反傾銷調查。（資料照／央視）

大陸商務部6日決定禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。7日又對原產於日本的進口二氯二氫矽發起反傾銷立案調查，為中方對特定國家實施系統性兩用物項出口管制。

大陸《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」解讀上述兩波操作，其中「兩用物項」最值得關注，指的是既可用於民用、也可用於軍用的物項，此次出口管制覆蓋物項超過900種，涵蓋包括軍工在內的諸多產業鏈。

文章認為這一行動明確傳遞出一個信號：日本首相高市早苗錯誤言論等動向，暴露出高市早苗和日本右翼勢力挑戰戰後國際秩序的野心，這勢必會損害地區和平穩定，危及世界和平與安全。中方用實際行動捍衛國家安全和利益。為了達到這個目標，中方關注的不只是日方某一句表態，而是日本長期存在的系統性、根本性問題。現在，中方要用國際通行規則，規制其「再軍事化」的圖謀。

分析指出，對兩用物項實施出口管制，是國際通行做法。翻看中方的管制清單，超過900項。按行業領域分類，有10個行業方向；按管控的物項類型分，除了材料之外，還有軟體、技術、設備部件等物項。

商務部研究院專家周密表示，中方確實感受到了日方一些做法帶來的安全隱患和現實問題，才採取了相應措施。一方面，高市早苗公然干涉大陸內政，對中方發出武力威脅；另一方面，日本防衛預算一直在增加。2026財年，日本防衛相關預算總額約9.04萬億日元，相較於2018財年增幅約70%，「中國當然不可容忍步步緊逼的安全威脅」。

日相高市早苗「台灣有事論」令中日關係急凍。（資料照／路透）

此前，日本大量從大陸進口看似是「普通工業原料」的兩用物項，例如端羥基聚丁二烯聚合物原料、鎢粉等。這些材料在民用領域用途廣泛，在航太、導彈、軍工裝備中同樣不可或缺。

以端羥基聚丁二烯來說，在軍用航太領域，它是推進劑的關鍵材料之一。鎢也是典型的軍民兩用物項，它是穿甲彈芯、航空航太發動機、核反應爐遮罩材料的核心材料。而日本，又是中國鎢品的主要出口目的地。

此外，還有很多人都熟知的稀土。它既廣泛用於新能源汽車驅動電機、風電設備和消費電子產品等民用領域，同時也是雷達、制導系統、戰機發動機等關鍵軍用裝備中不可替代的基礎材料。單單對稀土和關鍵礦產進行管制便足以使日本經濟出現明顯下滑。

據日本大和綜合研究所的分析報告，如果大陸對日本出口的稀土和其它關鍵礦產供應長期中斷，日本實際GDP預計下降約1.3%至3.2%，約7至18兆日元，就業人數也可能減少約90萬至216萬。

陸官媒分析中方開年連續2操作是釜底抽薪打擊日本軍工體系。（示意圖／路透）

文中稱日本二戰後並未被真正切斷與軍事體系的聯繫，而是潛藏在「民用企業」中延續下來。不少核心防務專案，往往由防衛省主導目標和規劃，委託給民企承包商，訂單集中在少數大型承包商手中，主要包括三菱重工、三菱電氣。甚至，這些大型企業往往以主承包商身份，將專案通過招標形式分包給大量分包商和零部件供應商。

就拿F-15戰鬥機項目來說，它是日本三菱重工在「和平之鷹」計畫下，獲得美國麥克唐納·道格拉斯公司授權生產的機型。該專案由多家日本企業協同生產。而F-15戰鬥機，正是此前日方那款在遼寧艦開展正常演訓時頻繁干擾中方的戰機。

文末強調，大陸此次管制，「打擊的不是某一個機構，而是日本從上至下的整個軍工產業體系」。這一體系，是日本右翼政客叫囂「台灣有事就是日本有事」的「依仗」，是日本右翼勢力妄圖讓軍國主義死灰復燃的「念想」。現在，中方要對此釜底抽薪，藉行動體現「中方敢於，也越來越善於維護自身利益」。

