開年就要變漂亮！2026最強保養禮盒登場，AQ、克蘭詩、資生堂下殺3折必搶
新的一年，保養不只是修護肌膚，更是一種重新整理身心狀態的儀式。2026年開年，三大保養品牌同步端出話題禮盒，從頂級療癒奢養、開運型抗老，到CP值爆表的3折限定組合，無論是犒賞自己或新年送禮，都是一出手就被問翻的等級。
2026年初，為自己準備一份真正有感的保養禮盒
1.黛珂AQ 將幸福感轉化為肌膚光采
黛珂頂級系列AQ，向來以「心靈滿足，肌膚更美」為核心概念。研究發現，當情緒被溫柔照顧，肌膚狀態也會隨之提升。2026年初推出兩款20天完整體驗的迷你美肌禮盒，分別為追求光澤緊緻與明亮嫩白而設計，從香氣、質地到包裝，都讓日常保養成為深度放鬆的感官時刻。兩款禮盒皆特別搭配AQ淨透毛孔美容油，溫和溶解角質堆積，為後續保養開啟通透起點，讓肌膚在細緻呵護中展現優雅光采。
煥妍光采美肌禮盒II主打光澤、緊緻與彈性，凝潤質地如絲緞般融入肌膚，夜間修更顯有感；煥妍嫩白光采美肌禮盒II則鎖定透明感與明亮光澤，溫柔穩定膚況，讓肌膚散發柔亮白皙。這份只屬於AQ的深層美肌體驗，獻給珍惜時光、也在意自我感受的妳。
2.克蘭詩「雙萃煥采馬上年輕」，開年開運抗老代表
以速度、力量與活力為靈感，克蘭詩推出【黃金雙萃精華2026限定版】，象徵雙萃雙能抗老的「穩、亮、彈」核心效果。更集結雙萃抗老金三角與身體調和護理油，打造由臉到身體全面煥新的尊寵禮盒。木馬旋轉的意象，彷彿宣告新年啟動，肌膚狀態也隨之年輕回歸。
同步登場的「馬上年輕美肌茶會」，以法式手技結合玉石滾輪，深層導入修護能量，臉部緊緻淡紋立現；首次加入100%植萃身體調和油的手部護理，細緻呵護容易顯齡的雙手，為新年注入由內而外的好氣色！
3.資生堂國際櫃✕momo｜3折神級Beauty Box，開年CP值天花板
資生堂國際櫃✕momo獨家Beauty Box是2026開年最狂CP值代表。全台限量600盒、下殺3折，將品牌2025年最受矚目的明星品一次收齊。從超人氣小紅瓶PowerMax紅妍山茶花修護精華、V臉霜，到話題度爆表的A醇小熨斗與小藍胖防曬，一盒完成修護、保濕、抗老、緊緻與防曬的完整步驟，無論囤貨、自用或送禮，都是秒殺等級。
