開年必搶！喜年來×金山財神廟發財蛋捲禮盒 初一賜福送千盒

深受台灣人喜愛的國民點心「喜年來」，今日(2日)正式宣佈將於 2026 丙午馬年春節，再度攜手全台求財聖地——「金山財神廟」，跨界推出「財神報喜」聯名蛋捲禮盒。雙方預計於 2026 年 2 月 17 日（大年初一）在金山財神廟現場發送千盒聯名禮盒，將傳統蛋捲轉化為象徵「財運捲捲來」的開運聖物，為新年走春增添話題。

圖／喜年來與金山財神廟聯名限定「財神報喜」蛋捲禮盒，為年節送禮首選增添更深一層寓意。（喜年來提供）

財經、民俗雙強聯手，喜年來二度插旗「求財指標」

看準台灣民眾於新春期間求財祈福的信仰熱度，喜年來選擇與位於新北萬里的金山財神廟展開深度合作。金山財神廟以「財神銀行」與「開運三寶」聞名，長年被視為北台灣最具代表性的求財核心；喜年來則以蛋捲層層堆疊的構造，巧妙呼應「財富、好運接連捲入」的意象。喜年來表示，延續去年合作的熱烈回響，今年再度升級企劃，於「財神報喜禮盒」中特別放入開運發財特色包裝，以及經祈福儀式過爐加持的發財金，結合求財儀式感與品牌經典滋味，期望在消費市場中深化「買好運、送好禮」的品牌聯想，成為新春期間具代表性的祝福選擇。

圖／今年的「財神報喜禮盒」更特別放入經金山財神廟祈福儀式過爐加持的發財金，將喜氣及財運通通捲回家。（喜年來提供）

大年初一朝聖求財攻略：1,000份聯名禮盒免費放送

為了讓信眾「求財有感」，喜年來特別安排於 2026 年 2 月 17 日（農曆正月初一）於金山財神廟廣場舉行發送活動。

活動內容： 信眾凡當日至現場參拜，即有機會免費領取「喜年來x財神報喜」聯名禮盒乙盒。

發送數量：限量1,000 盒，現場送完為止。

品牌巧思： 禮盒設計融合財神福氣元素，標榜「捲起一整年財運」，將點心提升為居家開運的象徵。

圖／大年初一（2/17）將發送限量1,000盒「財神報喜禮盒」給大眾，將喜氣及財運通通捲回家。（喜年來提供）

與傳統文化連結，喜年來推動「財運捲捲來」IP化

喜年來持續透過跨界合作活化品牌形象，讓蛋捲不再只是餐桌上的配角，而是承載祈願與祝福的載體。透過與金山財神廟的強強聯手，品牌成功切入春節走春的生活動線，讓民眾在參拜求財的同時，也能帶著「財氣滿滿」的伴手禮回家，預計將掀起大年初一的排隊熱潮。

詳細活動時間與領取規範，請鎖定喜年來官方網站與粉絲專頁公告。

【活動資訊】

活動名稱： 喜年來 × 金山財神廟 新春開運活動

活動日期： 2026 年 2 月 17 日（大年初一）11:00開始發送

活動地點： 金山財神廟廣場（新北市萬里區公館崙52之6號）

活動好禮： 免費發送「喜年來x財神報喜原味蛋捲禮盒」，限量 1,000 盒。

官方公告： 喜年來官方網站及facebook粉絲團

