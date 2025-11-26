開店不到3年！淡水「誠品生活時光」熄燈倒數 全店書籍79折起

記者柯美儀／台北報導

誠品生活時光淡水英專店自2023年7月開幕，選址於淡水英專路夜市之中，主打社區型與旅遊客層兼具的實驗店型。（圖／取自「迷誠品」官網）

開在新北市淡水區英專路夜市內的「誠品生活時光」，是疫情期間推出的實驗店型門市，營運才2年多便傳出熄燈。誠品於官網上證實關店消息，並同步祭出全店書籍79折起、非書籍85折起等優惠回饋，向長期支持的消費者致謝。

誠品生活時光淡水英專店將在12月31日熄燈。（圖／取自「迷誠品」官網）

誠品15日在官網「迷誠品」發布誠品生活時光淡水英專店的結束營業公告，指出今年12月31日為最後營業日，推出全店書籍79折起、非書籍85折起以及滿千送百的感恩回饋活動，「感謝每一頁的相伴，共譜這段美好旅程！」

誠品生活時光今年接連熄燈，5月關閉內湖瑞光店、6月再結束萬華萬大店營業。內湖瑞光店是誠品首家「社區店型」據點，當初因疫情期間民眾多集中在住家周邊採買，誠品藉此推動社區店模式，讓消費者接觸線上百萬種商品與書庫，也將版圖延伸至林口、板橋、土城、台中北屯等地，許多都為期間限定店。然而隨疫情消退、日常採買更依賴網購，社區型店舖因客群有限、客單偏低，逐漸面臨營運壓力，最終連續傳出關店。

