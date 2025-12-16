開店創業媒合平台推薦小額成本打造被動收入

【商家指南推廣專題】

許多人懷抱開店創業夢想，卻因資金不足、缺乏經驗或欠缺夥伴而止步於起點。「星橋創媒」以「降低門檻、提高成功率、讓大眾參與實體產業」為核心，打造一站式開店創業媒合平台，透過品牌獲利評估、創業計畫書建置、損益成本模擬、對接合作夥伴等完整流程，協助創業者實現開店目標，也讓一般大眾能以小額投入參與實體產業並獲得被動收入。

根據資料顯示，近年政府投入超過 52.2 億創業貸款，創造 8.1 萬個就業機會，但實際創業成功率仍不到五成。主要原因在於，多數人害怕選錯品牌、承擔過高成本，或缺乏可靠夥伴，使得「想創業的人缺資金、有資金的人卻不敢創業」；品牌方則面臨缺人才與缺資源等營運困境。

除了創業市場，台灣多數民眾的成本選擇仍集中於基金、保險、股票等金融產品，鮮少有機會直接參與實體品牌的營運。「星橋創媒」憑藉專業金融背景及長期服務連鎖產業的經驗，打造「三方共創」創業媒合模式：創業者以最低三成資金啟動；共同創業者參與七成；品牌方提供完整 SOP 與營運支持，也正是透過這個開店創業媒合平台，讓創業者與參與者無縫對接。此模式大幅降低創業者的單獨風險，也讓民眾透過小額成本實際投入店舖營運，從實體經濟創造穩定的被動收入。

「星橋創媒」品牌名象徵著串連明日之星的橋樑，打破虛實界線，連結創業者、共同創業者與品牌方，將原本抽象的財務模型真正落地成可見的街邊店面。在資源碎片化、資訊爆量的時代，重新點燃大眾對開店創業的信心，推動城市中的「共好經濟」。

星橋創媒強調：「我們不是募資平台，而是協助品牌與創業者找到合適夥伴的媒合顧問。」平台提供完整創業前期分析，包含品牌篩選、獲利評估、商圈模型 AI 分析、創業計畫書、財務規劃、損益結構、創業者條件評估、區域分析、回本期預估與損益模擬等項目。創業者僅需準備三成啟動金即可開店，其餘由共同創業者參與，大幅降低開店門檻，適用於餐飲、零售等主流連鎖產業；而大眾則能以小額成本參與實體經濟，讓成本更透明、更安心。

此外，星橋創媒採「媒合成功才收費」制度，若創業者與共同創業者未成功配對，整體諮詢與協助皆為免費。平台亦提供一對一專屬顧問全程陪伴，協助創業者找到最適合作夥伴，提高創業安全感與成功率。

星橋也定期舉辦創業思維課程與講座，邀請業界講師分享營運、法律、財務思維等知識，協助創業者培養正確認知、提升實戰能力並拓展跨領域人脈。若您正在尋找值得信賴的開店創業媒合平台，「星橋創媒」會是您啟動事業的最佳夥伴。

