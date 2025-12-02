開店必請「紫南宮金雞」 南投餐館供奉10年竟遭竊

南投一名男子大膽行竊，趁餐館公休時闖入店內偷走紫南宮金雞。（圖／東森新聞）





南投一名男子大膽行竊，趁餐館公休時闖入店內偷走紫南宮金雞。監視器畫面顯示，他頭戴安全帽，先到隔壁機車行假裝詢問買車，接著拿起掃把在餐館外假裝掃地，一邊觀察周遭環境。見店門口沒人後，他直接走進餐館，將供奉近10年的金雞裝進黃色袋子帶走。餐館老闆發現時十分傻眼，所幸金雞內沒有放錢，但仍感到不捨。

事發於11月19日下午1點多，地點在南投市中興路一間餐館。紫南宮金雞因象徵招財、祈求生意興隆，常被信眾帶回供奉，靈驗傳聞更使它成為竊賊目標。老闆無奈表示，金雞拜了多年，已培養感情，如今被偷只好再找時間前往紫南宮重新求一隻。

紫南宮表示，想請金雞必須先向土地公土地婆擲筊，說明身分、住址及用途，只要擲出聖杯便可到服務台登記。接著需付3600元香油錢，再雙手捧金雞過爐3圈後才能帶回家。請回家的金雞每天要更換茶水，不能用生水，也不得轉賣或送人；若不再供奉，必須送回廟方或在金爐火化。

男子趁店家公休闖入偷走金雞，雖然裡面沒有財物，店家沒有其他損失，但行竊行為已觸犯竊盜罪。紫南宮也提醒，若真的需要金雞，應循正當方式向神明擲筊求取。

