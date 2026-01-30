開庭侮辱法官及檢察官 男2罪嫌起訴

〔記者王定傳／台北報導〕38歲劉姓男子去年4月因案於台北地院審理時，以「國之將亡，必有妖孽」「X你娘」等語，侮辱法官及檢察官，台北地檢署今依違反法院組織法及刑法侮辱公務員罪嫌起訴劉男。

檢方調查，去年4月22日下午3時20分許，劉男於台北地院第9法庭公開審理時，當庭對審判長的訊問，回以「國之將亡，必有妖孽請你尊重一下你自己的身分」、「They are stupid and fuck you」、「你講是咧靠北，X妳娘咧」、「法官可以情緒性發言嗎...X妳娘咧」等。

檢方調查，劉男並在審判長詢問蒞庭檢察官時，在旁大聲說：「兩位都是公務員公務員，沒有在利益迴避，你們都被解雇了，羞恥心在哪裡」、「X你娘」等語，辱罵執行職務中的審判長及檢察官，而影響法庭秩序、法院公務員執行職務。

案經檢察官自動簽分偵辦，調查後依違反法院組織法「妨害法庭秩序」及刑法侮辱公務員起訴劉男。

